Уфологи: Планета Нибиру вызывает у детей странный паралич

Около 4-х лет назад в США порядка 120 детей заболели, как показалось, легкой простудой. Однако, с течением времени, больные почувствовали онемение некоторых конечностей, что позже переросло в полный или частичный паралич. В начале 2018-го года исследовали зафиксировали новый всплеск загадочного заболевания. Ученые полагают, что причиной паралича может быть некий вирус, который поражает непосредственно спинной мозг жертв, обрывая тем самым контроль над телом.Исследователи задаются вопросом, какова причина того, что большая часть больных детей являются жителями США. Конспирологи говорят о том, что это вызвано испытаниями какого-то оружия правительством. Уфологи, в свою очередь, связывают паралич с жителями Нибиру, которые заинтересованы в сокращении демографии человечества.