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Учёные: Исследования спутника Сатурна помогут разработать экологичные двигатели

Крупнейший спутник Сатурна поможет в разработке экологических двигателей. Ученые утверждают, что дымка в атмосфере Титана даст ученым информацию о новых методах сжигания топлива в условиях открытого космоса.

Учёные: Исследования спутника Сатурна помогут разработать экологичные двигатели


Проанализировав атмосферу спутника, ученые пришли к выводу, что некоторые виды побочных продуктов сгорания топлива выделяются в огромных объемах даже при сверхнизких температурах. Эти данные были получены на основе наблюдения за некоторыми молекулярными соединениями на Титане. В результате, по словам ученых, им удалось вычислить механизм реакций, происходящих в атмосфере планеты. Продукты сгорания, которые производители топлива стараются избегать, могут быть использованы для воссоздания мощной реакции, благодаря чему принцип работы двигателей будет кардинально пересмотрен.

Как утверждают авторы исследования, для некоторых реакций вовсе не нужны затраты энергии. В связи с этим, ученые пришли к выводу, что рассматриваемый метод будет максимально эффективен в космических условиях, благодаря существенной экономии топлива, а значит и возможности обеспечения более дальних полетов.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:15

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