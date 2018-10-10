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Ученые рассказали о последствиях поедания радиоактивной пищи

Ученые рассказали, что случится, если съесть радиоактивную пищу. Как выяснили специалисты, множества обычных продуктов питания и даже вода, могут содержать определенный уровень радиации.

Ученые рассказали о последствиях поедания радиоактивной пищи


Ученые утверждают, что еда, купленная в обычном продуктовом магазине, может быть радиоактивной. Впрочем, уровень опасности столь низкого радиоактивного излучения, чрезвычайно мал. Ученые протестировали, что произойдет с насекомыми, если позволить им поедать листья с высоким уровнем радиации. Уровень смертности заметно возрос. Также отмечается, что некоторые особенно опасные вещества могут попасть в организм, только будучи проглоченными. Катаракта, выпадение волос и анемия являются лишь некоторыми примерами последствий достаточно концентрированного облучения.

Эксперты говорят о том, что действительно высокий радиационный фон является большой редкостью и в продуктовом магазине его едва ли можно найти. Впрочем, последствия взаимодействия человеческого тела с низким уровнем излучения до конца не изучены.


 
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Наука / Главные новости
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:55

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