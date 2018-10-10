Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками Ксении Бородиной
Светская львица Лена Ленина хочет на днях устроить грандиозную вечеринку.
Правда, не факт, что все приглашенные гости захотят прийти на этот светский раут.
Всё дело в том, что Лена планирует очередное вручение своей одиозной «Ленинской премии». Журналист и ведущая уже объявила тех, кто победит в номинациях. И теперь напрашивается вопрос, а захотят ли придти победители за своими такими сомнительными «наградами».
К примеру, поп-звезда Филипп Киркоров «завоевал» сразу две премии от Лениной. В номинации «Клининг года» он достоин приза за пропаганду очистки биотуалетов в клипе на хит «Ибица», а в номинации «Продюсер года» за популяризацию секс-символа и актера Данилы Козловского.
А вот известная ведущая Дома-2 Ксения Бородина получит «Ленинскую премию» в номинации «Экологист года». Организаторша уверена, что заслужила Ксюша эту премию за продвижение китайских пуховиков.
Надо сказать, что Бородина действительно преуспела в рекламе пуховиков из Китая, каждый раз показывая и хвастаясь покупкой.
Правда, надо отметить, что эти куртки продаются не под брендом Ксении Бородиной. Но ведь все знают, что звёзды не стесняются заниматься перепродажей вещей с китайских онлайн-магазинов.
Правда, не факт, что все приглашенные гости захотят прийти на этот светский раут.
Всё дело в том, что Лена планирует очередное вручение своей одиозной «Ленинской премии». Журналист и ведущая уже объявила тех, кто победит в номинациях. И теперь напрашивается вопрос, а захотят ли придти победители за своими такими сомнительными «наградами».
К примеру, поп-звезда Филипп Киркоров «завоевал» сразу две премии от Лениной. В номинации «Клининг года» он достоин приза за пропаганду очистки биотуалетов в клипе на хит «Ибица», а в номинации «Продюсер года» за популяризацию секс-символа и актера Данилы Козловского.
А вот известная ведущая Дома-2 Ксения Бородина получит «Ленинскую премию» в номинации «Экологист года». Организаторша уверена, что заслужила Ксюша эту премию за продвижение китайских пуховиков.
Надо сказать, что Бородина действительно преуспела в рекламе пуховиков из Китая, каждый раз показывая и хвастаясь покупкой.
Правда, надо отметить, что эти куртки продаются не под брендом Ксении Бородиной. Но ведь все знают, что звёзды не стесняются заниматься перепродажей вещей с китайских онлайн-магазинов.