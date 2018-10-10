Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками Ксении Бородиной

Правда, не факт, что все приглашенные гости захотят прийти на этот светский раут.Всё дело в том, что Лена планирует очередное вручение своей одиозной «Ленинской премии». Журналист и ведущая уже объявила тех, кто победит в номинациях. И теперь напрашивается вопрос, а захотят ли придти победители за своими такими сомнительными «наградами».К примеру, поп-звезда Филипп Киркоров «завоевал» сразу две премии от Лениной. В номинации «Клининг года» он достоин приза за пропаганду очистки биотуалетов в клипе на хит «Ибица», а в номинации «Продюсер года» за популяризацию секс-символа и актера Данилы Козловского.А вот известная ведущая Дома-2 Ксения Бородина получит «Ленинскую премию» в номинации «Экологист года». Организаторша уверена, что заслужила Ксюша эту премию за продвижение китайских пуховиков.Надо сказать, что Бородина действительно преуспела в рекламе пуховиков из Китая, каждый раз показывая и хвастаясь покупкой.Правда, надо отметить, что эти куртки продаются не под брендом Ксении Бородиной. Но ведь все знают, что звёзды не стесняются заниматься перепродажей вещей с китайских онлайн-магазинов.