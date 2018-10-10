АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.21 USD 66.40
Курс валют на 10.10.2018

Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками Ксении Бородиной

Светская львица Лена Ленина хочет на днях устроить грандиозную вечеринку.

Правда, не факт, что все приглашенные гости захотят прийти на этот светский раут.

Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками Ксении Бородиной

Всё дело в том, что Лена планирует очередное вручение своей одиозной «Ленинской премии». Журналист и ведущая уже объявила тех, кто победит в номинациях. И теперь напрашивается вопрос, а захотят ли придти победители за своими такими сомнительными «наградами».

К примеру, поп-звезда Филипп Киркоров «завоевал» сразу две премии от Лениной. В номинации «Клининг года» он достоин приза за пропаганду очистки биотуалетов в клипе на хит «Ибица», а в номинации «Продюсер года» за популяризацию секс-символа и актера Данилы Козловского.

Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками Ксении Бородиной

А вот известная ведущая Дома-2 Ксения Бородина получит «Ленинскую премию» в номинации «Экологист года». Организаторша уверена, что заслужила Ксюша эту премию за продвижение китайских пуховиков.

Надо сказать, что Бородина действительно преуспела в рекламе пуховиков из Китая, каждый раз показывая и хвастаясь покупкой.

Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками Ксении Бородиной

Правда, надо отметить, что эти куртки продаются не под брендом Ксении Бородиной. Но ведь все знают, что звёзды не стесняются заниматься перепродажей вещей с китайских онлайн-магазинов.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 07:14

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Жители Японии стали очевидцами сверхбыстрого
Лена Ленина посмеялась над китайскими пуховиками
Елена Кулецкая в Instagram рассказала о своих
Компания Microsoft подняла официальную стоимость
Отар Кушанашвили: «Развод с Тарасовым пошёл Ольге
Глава NASA: Вне Земли возможна жизнь
Линейка Samsung Galaxy S10 ограничится тремя, а
Жену Сергея Жукова поздравляют с четвертой
Системная плата EVGA Z390 FTW предназначена для
В Сети опубликовали новые рендеры смартфонов
Кроссовер Subaru Forester нового поколения
Аналитики OneTwoTrip признали Болгарию самой
В Сети появился клон AliExpress, ворующий деньги
В России продажи новых LCV увеличились на 5,3%
Продажи Ford Transit в России выросли на 40% за
Телевизионный муж Меган Маркл - Патрик Джей Адамс
Учёные: Уровень Мирового океана к 2300 году
Эксперты Ookla признали "Мегафон" лидером
Брат Валентины Толкуновой рассказал о последних
В ателье Carlex собирают пикап с тремя осями на
Импотенцию впервые объяснили «неудачным»
Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни,
Виктория Боня с детства боится лошадей
Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и
Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в
В Тверской области нашли кости мамонта
HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14
«В силу своего возраста я не готов к этим
Audi A8 стала доступна для покупки в России
Картина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист
Просмотреть все новости