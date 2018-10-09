АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
EUR 76.99 USD 66.97
Курс валют на 09.10.2018

HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14

8 октября прошла презентация нового самого тонкого Chromebook HP х360 14 от компании HP Inc. Он раскрывается так широко, что почти полностью превращает гаджет в планшет, отмечают эксперты.

HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14

За счёт откидной крышки просмотр презентация и видеофайлов становится более простой и удобной. Тонкий хромбук оснащён сенсорным дисплеем с диагональю 14 дюймов, процессором восьмого поколения марки Intel. Имеет 8 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Гаджет может работать до 13 часов на аккумуляторной батарее, периодически находясь то в спящем, то в рабочем режимах. Толщина хромбука составляет 1,6 см., вес - 1,7 кг. Гаджет имеет большое количество портов и стереодинамики, фронтальную камеру и микрофон.

Покупателю предоставят на выбор два цвета модели: белой и синей расцветки. Купить самый тонкий Chromebook HP х360 14 можно будет после 20 ноября, предполагаемая стоимость 600 долларов.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 19:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Виктория Боня: «Кокорин и Мамаев неплохие парни,
Виктория Боня с детства боится лошадей
Ольга Серябкина решила уйти из SEREBRO и
Ученые: Акулы частично потеряли зрение и нюх в
В Тверской области нашли кости мамонта
HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14
«В силу своего возраста я не готов к этим
Audi A8 стала доступна для покупки в России
Картина Хабенского «Собибор» вошла в лонг-лист
Галкин показал на видео заводные танцы дочки Лизы
Виктор Шароваров переезжает жить к Александре Шеве
Энрике Иглесиас рассказал о жизни с Анной
Sony подтвердила планы по выпуску PlayStation 5
Анна Якунина рассказала о неуверенности в себе и
Юмористка Светлана Рожкова призналась, что ее
Наталья Рудова похвасталась в Instagram стройной
Ольга Рапунцель возмущена изгнанием ее семьи из
На "Вечернем Урганте" певицу Пелагею не узнали
Первым мужчиной Виталины Цымбалюк-Романовской был
Александра Черно рискует покинуть телепроект
Кейт Миддлтон вышла в свет в прошлогоднем платье
Россия и США запустят совместную миссию к Венере
Валерий Блюменкранц согласится на развод, если
Пролетевший на вертолёте под мостом в
Ридли Скотт снимет сериал о воспитанных
NASA:Телескоп Хаббл переведен в безопасный режим
Алиана Устиненко избавилась от длинных волос
Путина и Медведева на Ставрополье накормили борщом
На спутнике Юпитера Европе астрономы нашли
Эксперт Виктория Арбитр рассказала, почему
Просмотреть все новости