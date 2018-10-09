HP создали самый тонкий Chromebook HP х360 14

За счёт откидной крышки просмотр презентация и видеофайлов становится более простой и удобной. Тонкий хромбук оснащён сенсорным дисплеем с диагональю 14 дюймов, процессором восьмого поколения марки Intel. Имеет 8 Гб оперативной памяти и 64 Гб встроенной. Гаджет может работать до 13 часов на аккумуляторной батарее, периодически находясь то в спящем, то в рабочем режимах. Толщина хромбука составляет 1,6 см., вес - 1,7 кг. Гаджет имеет большое количество портов и стереодинамики, фронтальную камеру и микрофон.Покупателю предоставят на выбор два цвета модели: белой и синей расцветки. Купить самый тонкий Chromebook HP х360 14 можно будет после 20 ноября, предполагаемая стоимость 600 долларов.