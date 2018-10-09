Андрея Малахова могут уволить с телеканала «Россия» из-за Дарьи Друзьяк и мошенничества

Почти что каждый день в социальных сетях появляются все новые и новые душещипательные подробности романтических отношений 64-летнего Народного артиста России Александра Серова и 29-летней звезды «Дома-2» Дарьи Друзьяк. Не секрет, что уйдя за ворота телестройки, Даша некоторое время проживала в квартире у известного музыканта. Правда, далеко не за «просто так».Если верить словам Друзьяк, то Серов не только неоднократно избивал ее, но и регулярно насиловал. А теперь блондинка якобы ждет от популярного исполнителя наследника. Тем не менее, мало кто верит в историю бывшей участницы «Дома-2». Практически вся публика убеждена в том, что Дарья придумала этот сценарий, чтобы попасть на телепрограмму «Прямой эфир» с Андреем Малаховым.И вот несколько часов назад факт того, что во всей истории с Серовым и Друзьяк присутствует сценарий, подтвердил человек, которому хорошо знакома «кухня» телепередачи Малахова. По словам информатора, до ток-шоу Александр Серов и Дарья Друзьяк не то, что не были знакомы, они даже никогда не виделись. И сейчас телезрители уверены в том, что совсем скоро им посчастливится наблюдать за новым поворотом событий, главными героями которых снова окажутся Серов и Друзьяк.Сейчас же и Александр Серов, и Дарья Друзьяк продолжают зарабатывать хорошие деньги на этой скандальной истории и радоваться жизни. Однако у самого Андрея Малахова дела обстоят не так хорошо, как телеведущему ток-шоу «Прямой эфир» хотелось бы. Как стало известно, в комитет по журналистской этике поступило заявление с просьбой тщательно проверить не только передачу на телеканале «Россия», но и самого Малахова.Оказывается, что Андрея Малахова обвиняют в регулярной лжи, фальсификации, мошенничестве, а также в обмане и аморальности его программ.