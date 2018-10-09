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Ученые выяснили происхождение современных кенгуру

Ученые из Университета Флиндерса выяснили происхождение предков современных кенгуру. Как стало известно, их появление связано с глобальными переменами в земном климате около трех миллионов лет назад.

Ученые выяснили происхождение современных кенгуру

5-12 миллионов лет назад, по мнению ученых, произошли глобальные перемены в земном климате. Наиболее многочисленные представители сумчатых млекопитающих, кенгуру, обязаны своим появлением медленному эволюционному процессу в тот период. Лишь по его завершению, примерно 1-2 миллионов лет назад появились предки современных представителей рассматриваемого вида, отличительной особенностью которых считалось поедание жесткой травы. Впрочем, современные исследования указывают на определенные ошибки данной теории. Научная статья, опубликованная в журнале Science, говорит о том, что предки кенгуру удивительно быстро перешли на траву, в качестве основной пищи.

Стоит отметить, что автор последнего научного труда о данном виде млекопитающих рассматривает строение челюсти множества животных, погибших около 25 миллионов лет назад. Как выяснилось, первоначально кенгуру питались относительно мягкой листвой, однако на жесткую траву перешли сравнительно недавно.


 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:15

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