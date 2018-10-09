Ученые выяснили происхождение современных кенгуру
Ученые из Университета Флиндерса выяснили происхождение предков современных кенгуру. Как стало известно, их появление связано с глобальными переменами в земном климате около трех миллионов лет назад.
5-12 миллионов лет назад, по мнению ученых, произошли глобальные перемены в земном климате. Наиболее многочисленные представители сумчатых млекопитающих, кенгуру, обязаны своим появлением медленному эволюционному процессу в тот период. Лишь по его завершению, примерно 1-2 миллионов лет назад появились предки современных представителей рассматриваемого вида, отличительной особенностью которых считалось поедание жесткой травы. Впрочем, современные исследования указывают на определенные ошибки данной теории. Научная статья, опубликованная в журнале Science, говорит о том, что предки кенгуру удивительно быстро перешли на траву, в качестве основной пищи.
Стоит отметить, что автор последнего научного труда о данном виде млекопитающих рассматривает строение челюсти множества животных, погибших около 25 миллионов лет назад. Как выяснилось, первоначально кенгуру питались относительно мягкой листвой, однако на жесткую траву перешли сравнительно недавно.
5-12 миллионов лет назад, по мнению ученых, произошли глобальные перемены в земном климате. Наиболее многочисленные представители сумчатых млекопитающих, кенгуру, обязаны своим появлением медленному эволюционному процессу в тот период. Лишь по его завершению, примерно 1-2 миллионов лет назад появились предки современных представителей рассматриваемого вида, отличительной особенностью которых считалось поедание жесткой травы. Впрочем, современные исследования указывают на определенные ошибки данной теории. Научная статья, опубликованная в журнале Science, говорит о том, что предки кенгуру удивительно быстро перешли на траву, в качестве основной пищи.
Стоит отметить, что автор последнего научного труда о данном виде млекопитающих рассматривает строение челюсти множества животных, погибших около 25 миллионов лет назад. Как выяснилось, первоначально кенгуру питались относительно мягкой листвой, однако на жесткую траву перешли сравнительно недавно.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:15