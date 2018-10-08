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Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году
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Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году

Гениальный британский ученый Исаак Ньютон до сих пор считается загадочной личностью, причастной к деятельности тайных лож. Недавние исследования позволили установить, что он также занимался тщательным анализом библейских текстов, благодаря чему сделал прогноз о грядущем Апокалипсисе.

Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году

Известный исследователь Флориан Фрейштетер в своей книге «Исаак Ньютон: дары А** и перезагрузка Вселенной» заявляет, что, согласно расчетам Исаака Ньютона, конец света наступит в 2060 году. И именно эта дата станет ключевой в истории человечества, утверждает автор и приводит целый ряд признаков последних времен.

Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году

До 2060 года жителям Земли придется вытерпеть немало испытаний. Это будут разрушительные войны, натиск природных катаклизмов, эпидемии самых разных болезней. Все это превратит мир в хаос, который сыграет важную очистительную роль для избалованных и изнеженных благами цивилизации людей.

А к 2060 году наступит момент «перезагрузки» всей планеты и ее жителей, крах прежнего мироздания и кардинальная смена эпохи. В этот год следует ожидать наступления Царства Божьего и эры полной гармонии и любви, как награды для тех, кто сумел все это вытерпеть и дождаться.

Исаак Ньютон предрек человечеству конец света в 2060 году

Флориан Фрейштетер отметил, что к выводам о новой дате Апокалипсиса его привели 40-летние исследования британских ученых. И хотя в настоящее время пророчества о конце времен звучат достаточно регулярно, он убежден, что мнение Исаака Ньютона по данному поводу внушает доверие.


 
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В мире / Авторские новости
Добавил: Семчишина Ирина Сегодня, 17:02

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