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Ученые научились угадывать пол ребенка на 11 неделе беременности

Ученые раскрыли способ, который позволяет угадать пол будущего ребенка уже на 11-ой по сету недели беременности. Материалы данного исследования обнародованы в научном издании DailyMail.

Ученые научились угадывать пол ребенка на 11 неделе беременности

По словам специалистов в области здравоохранения, самым ранним сроком, когда можно узнать о том, кто родится, является 20 недель. В то же время одна из гипотез свидетельствует, что плод между 11 и 13 неделями обладают так называемым «нубом» между ногами, который называется генитальным бугорком. Если нос будущего малыша относительно позвоночника приподнят на 30 градусов, то у пары появится мальчик. Теория подтверждается многими мамами.

Как считают эксперты, точность распознавания пола малыша на таком раннем сроке составляет 48%. На 12 неделе показатель увеличивается до 91%, на 13-й – 94%.


 
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:45

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