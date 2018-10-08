Ученые научились угадывать пол ребенка на 11 неделе беременности
Ученые раскрыли способ, который позволяет угадать пол будущего ребенка уже на 11-ой по сету недели беременности. Материалы данного исследования обнародованы в научном издании DailyMail.
По словам специалистов в области здравоохранения, самым ранним сроком, когда можно узнать о том, кто родится, является 20 недель. В то же время одна из гипотез свидетельствует, что плод между 11 и 13 неделями обладают так называемым «нубом» между ногами, который называется генитальным бугорком. Если нос будущего малыша относительно позвоночника приподнят на 30 градусов, то у пары появится мальчик. Теория подтверждается многими мамами.
Как считают эксперты, точность распознавания пола малыша на таком раннем сроке составляет 48%. На 12 неделе показатель увеличивается до 91%, на 13-й – 94%.
По словам специалистов в области здравоохранения, самым ранним сроком, когда можно узнать о том, кто родится, является 20 недель. В то же время одна из гипотез свидетельствует, что плод между 11 и 13 неделями обладают так называемым «нубом» между ногами, который называется генитальным бугорком. Если нос будущего малыша относительно позвоночника приподнят на 30 градусов, то у пары появится мальчик. Теория подтверждается многими мамами.
Как считают эксперты, точность распознавания пола малыша на таком раннем сроке составляет 48%. На 12 неделе показатель увеличивается до 91%, на 13-й – 94%.
Наука
Добавил: Конева Юлия Сегодня, 14:45