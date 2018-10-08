Составлен ТОП-8 продуктов для защиты от инсульта

На первое место специалисты поместили: сельдь, скумбрия, сайра и сардины содержат в себе жирные кислоты, снижающие на 27% риск развития инсульта.Следом идет. Эта каша способна абсорбировать жиры и тем самым очищать кровеносные сосуды и артерии. Продукты, содержащие, аналогичным образом защищают сосуды человека.Предотвращают риск развития инсульта. Совокупное употребление этих продуктов обеспечит организм калием, витамином E и антиоксидантами.Другим немаловажным продуктом стало. По статистике два стакана в день уменьшают риск развития инсульта почти в два раза. Кроме того, молоко — источник элементов магния и кальция, понижающих кровяное давление.