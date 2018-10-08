Составлен ТОП-8 продуктов для защиты от инсульта
Ученые рассказали о восьми продуктах, снижающих риск развития инсульта. По словам медиков, некоторые морепродукты, фрукты и крупы помогут предотвратить развитие и возникновение инсульта. И для профилактики заболевания их следует непременно добавить в свой рацион.
На первое место специалисты поместили рыбу: сельдь, скумбрия, сайра и сардины содержат в себе жирные кислоты, снижающие на 27% риск развития инсульта.
Следом идет овсянка. Эта каша способна абсорбировать жиры и тем самым очищать кровеносные сосуды и артерии. Продукты, содержащие клетчатку, аналогичным образом защищают сосуды человека.
Предотвращают риск развития инсульта ягоды черники, бананы, миндаль и шоколад. Совокупное употребление этих продуктов обеспечит организм калием, витамином E и антиоксидантами.
Другим немаловажным продуктом стало молоко. По статистике два стакана в день уменьшают риск развития инсульта почти в два раза. Кроме того, молоко — источник элементов магния и кальция, понижающих кровяное давление.
На первое место специалисты поместили рыбу: сельдь, скумбрия, сайра и сардины содержат в себе жирные кислоты, снижающие на 27% риск развития инсульта.
Следом идет овсянка. Эта каша способна абсорбировать жиры и тем самым очищать кровеносные сосуды и артерии. Продукты, содержащие клетчатку, аналогичным образом защищают сосуды человека.
Предотвращают риск развития инсульта ягоды черники, бананы, миндаль и шоколад. Совокупное употребление этих продуктов обеспечит организм калием, витамином E и антиоксидантами.
Другим немаловажным продуктом стало молоко. По статистике два стакана в день уменьшают риск развития инсульта почти в два раза. Кроме того, молоко — источник элементов магния и кальция, понижающих кровяное давление.
Наука
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 11:50