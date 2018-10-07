Иммунологи назвали 10 простых способов защиты от осенней простуды

Вредные микробы, передающиеся воздушно-капельным путем, попадают в организм человека через нос. Переохлаждение приводит к замедлению циркуляции крови, следовательно, в ткани носовой полости поступает меньше защитных клеток, предотвращающих заражение.В сезон распространения вирусных инфекций врачи рекомендуют как можно реже приветствовать друг друга пожатием рук. Через кожные покровы ладоней вирусы в организм не проникнут, но опасность заключается в том, что после человек может по каким-либо причинам прикасаться ко рту, носу или глазам, и инфекция беспрепятственно попадет в организм.В разгар простудных заболеваний эксперты советуют стирать вещи при температуре выше 40 градусов. Такой тепловой режим приведет к гибели микробов, попавших на одежду в местах скопления людей.Эксперты заявляют, что чрезмерное употребление сахара снижает иммунитет человека. По рекомендации медиков, нужно, по возможности, заменить сладости фруктами, богатыми полезными веществами.По словам врачей, при дефиците сна происходит сбой в работе гена, отвечающего за иммунитет. Если на сон у вас уходит менее 7 часов в сутки, то вероятность заболеть простудой увеличивается в три раза по равнению с человеком, поспавшим 8 часов. Также отрицательно влияет на защитные функции организма нормальный по времени, но беспокойный сон.Риск заразиться простудой значительно увеличивается, если вы находитесь на расстоянии ближе двух рядов сидений до человека с выраженными симптомами заболевания. Следовательно, во время поездки в общественном транспорте, нужно отсаживаться или отходить в сторону от таких людей.Популярные в последнее время такие средства гигиены, как влажные салфетки или антисептики, не являются серьезным препятствием для проникновения инфекции в организм человека. Самым эффективным средством защиты после пребывания в местах скопления людей остается мытье рук с мылом.Медики заявляют, что промывание носовой полости соленой водой позволяет успешно бороться с микробами, не дает им закрепиться на слизистой носа и проникать дальше в организм.Умеренные физические нагрузки благотворно влияют на иммунную систему человека. Однако после высокоинтенсивных спортивных тренировок на протяжении 1,5 часа значительно увеличивается выработка гормонов стресса, что приводит к ослаблению защитных функций организма.Из-за дефицита витамина D снижается выработка веществ, стимулирующих защитные функции организма человека. Риск стать жертвой вирусной атаки в этом случае увеличивается как минимум в три раза. Самые богатые витамином D продукты питания - печень трески, жирные породы рыбы, яйца, кисломолочные продукты.