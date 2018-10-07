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Иммунологи назвали 10 простых способов защиты от осенней простуды

Ведущие эксперты в сфере иммунологии и вирусологии сообщили о простых мерах, эффективно помогающих предотвратить заражение простудой в осенне-зимний период. Такие способы были разработаны на основе практической деятельности и научных исследований.

Иммунологи назвали 10 простых способов защиты от осенней простуды

1. Нельзя переохлаждать нос
Вредные микробы, передающиеся воздушно-капельным путем, попадают в организм человека через нос. Переохлаждение приводит к замедлению циркуляции крови, следовательно, в ткани носовой полости поступает меньше защитных клеток, предотвращающих заражение.

2. Избегайте частых рукопожатий
В сезон распространения вирусных инфекций врачи рекомендуют как можно реже приветствовать друг друга пожатием рук. Через кожные покровы ладоней вирусы в организм не проникнут, но опасность заключается в том, что после человек может по каким-либо причинам прикасаться ко рту, носу или глазам, и инфекция беспрепятственно попадет в организм.

3. Одежду стирайте в горячей воде
В разгар простудных заболеваний эксперты советуют стирать вещи при температуре выше 40 градусов. Такой тепловой режим приведет к гибели микробов, попавших на одежду в местах скопления людей.

4. Замените сладкое фруктами
Эксперты заявляют, что чрезмерное употребление сахара снижает иммунитет человека. По рекомендации медиков, нужно, по возможности, заменить сладости фруктами, богатыми полезными веществами.

5. Обеспечьте себе полноценный сон
По словам врачей, при дефиците сна происходит сбой в работе гена, отвечающего за иммунитет. Если на сон у вас уходит менее 7 часов в сутки, то вероятность заболеть простудой увеличивается в три раза по равнению с человеком, поспавшим 8 часов. Также отрицательно влияет на защитные функции организма нормальный по времени, но беспокойный сон.

6. Соблюдайте правило "двух рядов сидений"
Риск заразиться простудой значительно увеличивается, если вы находитесь на расстоянии ближе двух рядов сидений до человека с выраженными симптомами заболевания. Следовательно, во время поездки в общественном транспорте, нужно отсаживаться или отходить в сторону от таких людей.

7.Используйте мыло вместо салфеток и антисептиков
Популярные в последнее время такие средства гигиены, как влажные салфетки или антисептики, не являются серьезным препятствием для проникновения инфекции в организм человека. Самым эффективным средством защиты после пребывания в местах скопления людей остается мытье рук с мылом.

8. Промывайте нос солевым раствором
Медики заявляют, что промывание носовой полости соленой водой позволяет успешно бороться с микробами, не дает им закрепиться на слизистой носа и проникать дальше в организм.

9. Занимайтесь спортом умеренно
Умеренные физические нагрузки благотворно влияют на иммунную систему человека. Однако после высокоинтенсивных спортивных тренировок на протяжении 1,5 часа значительно увеличивается выработка гормонов стресса, что приводит к ослаблению защитных функций организма.

10. Восполняйте дефицит витамина D
Из-за дефицита витамина D снижается выработка веществ, стимулирующих защитные функции организма человека. Риск стать жертвой вирусной атаки в этом случае увеличивается как минимум в три раза. Самые богатые витамином D продукты питания - печень трески, жирные породы рыбы, яйца, кисломолочные продукты.


 
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Наука
Добавил: Сергеева Наталья Сегодня, 22:00

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