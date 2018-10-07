FAW отозвала более 110 000 дефектных автомобилей Besturn X40

По некоторым сведениям, автомобили, выпускавшиеся с 26 сентября 16-го года по текущий момент были отозваны. Причина, по которой в течение двух лет данная компания реализовывала автомобили с определенным дефектом, на текущий момент не установлена. Впрочем, по заявлению производителей, части автомобилей, при сборке которых была допущена ошибка, будут заменены за счет компании.Стоит отметить расположение дефекта. Как стало известно, топливные трубы рассматриваемых машин расположены в опасной близости со шкивом двигателя. По мнению экспертов, данная неисправность может привести к периодической утечке топлива, а в некоторых случаях, даже к возгоранию транспортного средства. Об отзывной компании сообщило, управление по регулированию китайского рынка.