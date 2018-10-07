Ураган едва не испортил свадебное путешествие Екатерины Архаровой

Екатерина Архарова сообщила, что после их с Артем Илясов прибытия на остров Сардиния погода испортилась. Местные синоптики сообщили о штурмовом предупреждении, а первые несколько дней постоянно шёл дождь. Ночью был сильный ветер и отключилось электричество, но ураган довольно быстро успокоился и все обошлось без серьезных последствий. И Екатерина Архарова вместе со своим супругом Артем Илясов продолжила наслаждаться свадебным путешествием.Звездная пара проживала в комфортабельном отеле под названием Cala Di Volpe. После завтрака супруги отправлялись на пляж, чтобы позагорать и покупаться, после обеда они прогуливались по окрестностям Сардинии, а по вечерам устраивали для себя романтический ужин. Екатерина Архарова, несмотря на ураган, осталась довольна отдыхом со своим возлюбленным.