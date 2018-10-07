Ученые: Сладости с добавкой Е129 способны вызвать рак

Группа американских ученых провели исследования, и выяснили, что химические добавки в сладостях могут стать причиной аллергии, гиперактивности, а также неврозов. Такие негативные последствия вызывает канцероген под порядковым номером «Е129».Как отмечают эксперты, во многих газированных напитках содержится много сахара, что также оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Еще один опасный вредный компонент это топпинг, сироп, который добавляют в мороженое. Самым вредным является сироп со вкусом ягод, эта добавка способна вызвать онкологические заболевания. Ученые рекомендуют заменить его свежими фруктами или любым вареньем. Сладкие и разноцветные мармеладные мишки стоит также исключить из детского рациона