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Ученые: Сладости с добавкой Е129 способны вызвать рак

Американские ученые провели ряд исследований и выяснили, какие сладости способны вызывать рак. Результаты с указанием опасности от добавки Е129 опубликованы в авторитетных научных журналах.

Ученые: Сладости с добавкой Е129 способны вызвать рак

Группа американских ученых провели исследования, и выяснили, что химические добавки в сладостях могут стать причиной аллергии, гиперактивности, а также неврозов. Такие негативные последствия вызывает канцероген под порядковым номером «Е129».

Как отмечают эксперты, во многих газированных напитках содержится много сахара, что также оказывает неблагоприятное воздействие на организм. Еще один опасный вредный компонент это топпинг, сироп, который добавляют в мороженое. Самым вредным является сироп со вкусом ягод, эта добавка способна вызвать онкологические заболевания. Ученые рекомендуют заменить его свежими фруктами или любым вареньем. Сладкие и разноцветные мармеладные мишки стоит также исключить из детского рациона


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 14:47

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