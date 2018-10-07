Охотник на НЛО обнаружил следы тайного города на снимках Марса от NASA
Известный исследователь из США нашел следы города на Марсе, который скрывали NASA. По словам “охотника на НЛО” на поверхности планеты можно различить следы зданий и даже фрагменты транспортных средств.
О том, что жизнь на Марсе когда-то существовала, исследователи спорят на протяжении достаточно длительного периода времени. Находки на поверхности Красной планеты то и дело указывают на возможность их рукотворного происхождения. Американский блогер Крис обнаружил на Марсе необычные объекты, которые, по его словам, представляют собой ни что иное, как отголоски древних цивилизаций. В своем видео автор демонстрирует свое предположение, детально описывая предполагаемую природу необычных фигур.
Блогер предполагает, что ученые из NASA уже давно осведомлены о существовании убедительных доказательств жизни на Красной планете, однако, упорно продолжают скрывать информацию. Рассматриваемый исследователем пейзаж, по его мнению, является примером “случайной” утечки секретной информации.
О том, что жизнь на Марсе когда-то существовала, исследователи спорят на протяжении достаточно длительного периода времени. Находки на поверхности Красной планеты то и дело указывают на возможность их рукотворного происхождения. Американский блогер Крис обнаружил на Марсе необычные объекты, которые, по его словам, представляют собой ни что иное, как отголоски древних цивилизаций. В своем видео автор демонстрирует свое предположение, детально описывая предполагаемую природу необычных фигур.
Блогер предполагает, что ученые из NASA уже давно осведомлены о существовании убедительных доказательств жизни на Красной планете, однако, упорно продолжают скрывать информацию. Рассматриваемый исследователем пейзаж, по его мнению, является примером “случайной” утечки секретной информации.
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:30