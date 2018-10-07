АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Охотник на НЛО обнаружил следы тайного города на снимках Марса от NASA

Известный исследователь из США нашел следы города на Марсе, который скрывали NASA. По словам “охотника на НЛО” на поверхности планеты можно различить следы зданий и даже фрагменты транспортных средств.

Охотник на НЛО обнаружил следы тайного города на снимках Марса от NASA

О том, что жизнь на Марсе когда-то существовала, исследователи спорят на протяжении достаточно длительного периода времени. Находки на поверхности Красной планеты то и дело указывают на возможность их рукотворного происхождения. Американский блогер Крис обнаружил на Марсе необычные объекты, которые, по его словам, представляют собой ни что иное, как отголоски древних цивилизаций. В своем видео автор демонстрирует свое предположение, детально описывая предполагаемую природу необычных фигур.


Блогер предполагает, что ученые из NASA уже давно осведомлены о существовании убедительных доказательств жизни на Красной планете, однако, упорно продолжают скрывать информацию. Рассматриваемый исследователем пейзаж, по его мнению, является примером “случайной” утечки секретной информации.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
В мире
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 12:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты рассказали о симптомах и последствиях
Mitsubishi анонсировали новый внедорожник для
В России запретят рекламировать лекарства на
Компания Intel 8 октября презентует процессоры
Георгий Малиновский из «Битвы экстрасенсов»
В небе Нижнекамска очевидец снял на видео Нибиру
Бывшая супруга Александра Кержакова рассказала
Охотник на НЛО обнаружил следы тайного города на
В районе Москвы-реки случайно нашли детское ружье
Коллекционер выставил на продажу почти 150 машин
Samsung Galaxy S10 получит нейронный процессор
Фотографии планшета Pixel Slate опубликованы в
Эксперты определили преимущества и недостатки
Медики: Употребление свеклы может предотвратить
Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою
Дедушка и внук погибли в пожаре жилого дома в
Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер
Скотт Уорринг опубликовал секретный снимок НЛО в
На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу
В Тольятти показали трехтопливный автомобиль Lada
Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм
Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное
Самбурская призналась, что болела за Макгрегора
Диетологи: Каши вредны для людей с избыточным
«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота
Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и
Хабибу Нурмагомедову отказались вручить пояс
Fresh Auto открывает первый в России
Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более
«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в
Просмотреть все новости