Охотник на НЛО обнаружил следы тайного города на снимках Марса от NASA

О том, что жизнь на Марсе когда-то существовала, исследователи спорят на протяжении достаточно длительного периода времени. Находки на поверхности Красной планеты то и дело указывают на возможность их рукотворного происхождения. Американский блогер Крис обнаружил на Марсе необычные объекты, которые, по его словам, представляют собой ни что иное, как отголоски древних цивилизаций. В своем видео автор демонстрирует свое предположение, детально описывая предполагаемую природу необычных фигур.Блогер предполагает, что ученые из NASA уже давно осведомлены о существовании убедительных доказательств жизни на Красной планете, однако, упорно продолжают скрывать информацию. Рассматриваемый исследователем пейзаж, по его мнению, является примером “случайной” утечки секретной информации.