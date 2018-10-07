Медики: Употребление свеклы может предотвратить развитие слабоумия

Врачи советуют употреблять в обязательном порядке в пищу свеклу, если отсутствуют какие-либо противопоказания. Согласно многочисленным исследованиям, этот овощ прекрасно стимулирует активность мозга. Свекла – кладезь витаминов, в число которых входит фолиевая кислота, играющая важную роль в предотвращении возникновения слабоумия.Кроме того, данный овощ полезен при болезнях печени. Медики утверждают, что при ожирении печени и при инфекционных гепатитах этот корнеплод помогает активизировать обмен веществ в клетках, а также способен продлить срок жизнедеятельности клеток печени.Употребление свеклы в пищу помогает улучшить состояние сердца. Согласно научным данным, постоянное употребление ее сока помогает снизить артериальное давление. К тому же бетацианин, содержащийся в овоще и придающий ему характерный оттенок, является хорошим антиоксидантом, способным замедлять развитие злокачественных опухолей.