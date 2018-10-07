АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Как президент РФ Владимир Путин отмечал свои дни рождения
EUR 76.66 USD 66.63
Курс валют на 06.10.2018

Медики: Употребление свеклы может предотвратить развитие слабоумия

Употребление свеклы помогает предотвратить развитие слабоумия, утверждают медики. И это не единственное полезное свойство данного овоща.

Медики: Употребление свеклы может предотвратить развитие слабоумия

Врачи советуют употреблять в обязательном порядке в пищу свеклу, если отсутствуют какие-либо противопоказания. Согласно многочисленным исследованиям, этот овощ прекрасно стимулирует активность мозга. Свекла – кладезь витаминов, в число которых входит фолиевая кислота, играющая важную роль в предотвращении возникновения слабоумия.

Кроме того, данный овощ полезен при болезнях печени. Медики утверждают, что при ожирении печени и при инфекционных гепатитах этот корнеплод помогает активизировать обмен веществ в клетках, а также способен продлить срок жизнедеятельности клеток печени.

Употребление свеклы в пищу помогает улучшить состояние сердца. Согласно научным данным, постоянное употребление ее сока помогает снизить артериальное давление. К тому же бетацианин, содержащийся в овоще и придающий ему характерный оттенок, является хорошим антиоксидантом, способным замедлять развитие злокачественных опухолей.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Общество
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:30

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung Galaxy S10 получит нейронный процессор
Фотографии планшета Pixel Slate опубликованы в
Эксперты определили преимущества и недостатки
Медики: Употребление свеклы может предотвратить
Муж Тины Тернер спас ей жизнь, пожертвовав свою
Дедушка и внук погибли в пожаре жилого дома в
Любимый кутюрье Ксении Бородиной Дарья Гаузер
Скотт Уорринг опубликовал секретный снимок НЛО в
На улицах Махачкалы толпы людей празднуют победу
В Тольятти показали трехтопливный автомобиль Lada
Максим Галкин пригласил фанатов на мультфильм
Учёные: Титан и Юпитер помогут изучить глобальное
Самбурская призналась, что болела за Макгрегора
Диетологи: Каши вредны для людей с избыточным
«Вся жизнь – борьба с комплексами»: Рита Дакота
Костя Цзю высказался о поединке Макгрегора и
Хабибу Нурмагомедову отказались вручить пояс
Fresh Auto открывает первый в России
Майк Тайсон: «Бой Хабиба и Конора - это более
«Козни Бузовой»: На Анастасию Костенко выложили в
Компания LG Electronic выпустил смартфон-книжку с
NASA: "Вояджер-2" покидает Солнечную систему
Беременность и роды после 35 лет опасны,
Прошивка MIUI 11 для смартфонов Xiaomi скоро
В России зарегистрировали новые модели Apple iPad
«Малышка на миллион»: Звезда Playboy опубликовала
Фото мамы Леонида Агутина восхитило его
Евгения Феофилактова заявила подписчикам, что не
В Сети появился новый снимок Софии Ротару без
Жители Санкт-Петербурга ждут от Александра
Просмотреть все новости