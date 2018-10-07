Диетологи: Каши вредны для людей с избыточным весом и не только

Многие сейчас ассоциируют каши из цельного зерна со здоровым питанием, однако, как считают, эксперты, это далеко не так. Для некоторых людей, у которых имеются хронические заболевания, а также избыточная масса тела, блюда из круп могут быть вредны. Например, овсянку не следует употреблять в пищу чаще двух раз в неделю, а страдающие остеопорозом должны и вовсе от нее отказаться, потому что фитиновая кислота, содержащаяся в ней, вымывает кальций. Диабетикам противопоказаны блюда из рисовой крупы, к тому же они способны повысить риск образования камней в почках. В процессе исследования, проведенного американскими учеными, выяснилось, что употребление белого риса способствует увеличению риска диабета на 17 %.Гипертоники могут ощутить вред от гречки, при почечной недостаточности употребление гречневой каши тоже стоит уменьшить. Пшенная каша вредна при болезнях почек, язве, гастрите, подагре, а также повышенной кислотности желудка. Тяжело переваривается перловая каша, поскольку содержит в себе большое количество глютена. Она может оказать негативное влияние на состояние людей, склонных к метеоризму, и беременных.