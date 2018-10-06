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Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы вредными

Ученые рассказали о пяти продуктах, которые напрасно считаются вредными для здоровья. Во главе списка стоит соя, которая известна сортами с ГМО.

Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы вредными

На сегодняшний день известно большое количество продуктов, которые могут навредить здоровью и нормальному пищеварению каждого человека. Это все жареное, приготовленное на открытом огне, различные виды колбас, соль и сахар. В данный список входят и те, которые назвали вредными не заслуженно. Открывает список соя, которая «натерпелась» от различных знатоков. Бытует мнение о ее причастности к онкологическим заболеваниям, нарушении структуры ДНК, к аутизму и нарушении зрения. Также утверждается, что она способна влиять на гормональный фон женщины, что может привести к бесплодию. Такая репутация данного продукта идет из-за того, что его получают благодаря генетическим модификациям, созданным на заказ для увеличения урожаев в несколько тысяч раз. На самом деле генная инженерия действительно применима по отношению к сое, но косвенно. Например, ген почвенных бактерий вводится в структуру растения для укрепления его иммунитета, чтобы при обработке урожая от различных сорняков оно не погибло. Однако многие утверждают, что яд попадает в почву, а значит, он проникает и в само растение. Роспотребнадзор совместно с врачами подтверждают, что пестициды не проникают в почву и все опасения быть отравленными напрасны.

Далее по списку пальмовое масло. Данный продукт известен своей вредностью всем без исключения. Его опасность, как утверждается, заключается в способности навредить здоровью сердца, оно забивает сосуды и не выводится из организма, накапливаясь пожизненно. Еще ходят слухи, что на территорию России привозят самый низкий сорт этого масла, но на самом деле все не так. Например, в Европейских странах его в основном используют для выпечки, потому что нет необходимости в его сгущении с помощью водорода.

Третью строчку занимают всеми любимые макароны, они, как известно, приводят к набору массы тела. Это мнение соответствует действительности, но если речь идет о твердых сортах пшеницы, тогда этот продукт очень полезен.

Четвертое место занял картофель. Не так давно россияне его не воспринимали и даже побаивались, теперь же он не покидает столы квартир. Но в основном он считается вредным из-за того, что в нем содержится больше количество крахмала, который способствует только отложению лишних килограммов. Но ученые утверждают, что даже пройденный термическую обработку клубень не теряет своих полезных свойств.

И на заключительном пятом месте обосновались яйца, которые обвинялись в ишемических болезнях сердца и закупорке сосудов, что приводит к атеросклерозу. Недавние исследования показывают, что холестерин в еде и в крови совершенно не связан. На сегодняшний день наукой официально доказано, что яйца можно и нужно включать в рацион питания, так как в них содержится большое количество необходимого организму человека белка.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 21:20

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