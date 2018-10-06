Ученые: Эти пять продуктов не заслуженно названы вредными

На сегодняшний день известно большое количество продуктов, которые могут навредить здоровью и нормальному пищеварению каждого человека. Это все жареное, приготовленное на открытом огне, различные виды колбас, соль и сахар. В данный список входят и те, которые назвали вредными не заслуженно. Открывает список соя, которая «натерпелась» от различных знатоков. Бытует мнение о ее причастности к онкологическим заболеваниям, нарушении структуры ДНК, к аутизму и нарушении зрения. Также утверждается, что она способна влиять на гормональный фон женщины, что может привести к бесплодию. Такая репутация данного продукта идет из-за того, что его получают благодаря генетическим модификациям, созданным на заказ для увеличения урожаев в несколько тысяч раз. На самом деле генная инженерия действительно применима по отношению к сое, но косвенно. Например, ген почвенных бактерий вводится в структуру растения для укрепления его иммунитета, чтобы при обработке урожая от различных сорняков оно не погибло. Однако многие утверждают, что яд попадает в почву, а значит, он проникает и в само растение. Роспотребнадзор совместно с врачами подтверждают, что пестициды не проникают в почву и все опасения быть отравленными напрасны.Далее по списку пальмовое масло. Данный продукт известен своей вредностью всем без исключения. Его опасность, как утверждается, заключается в способности навредить здоровью сердца, оно забивает сосуды и не выводится из организма, накапливаясь пожизненно. Еще ходят слухи, что на территорию России привозят самый низкий сорт этого масла, но на самом деле все не так. Например, в Европейских странах его в основном используют для выпечки, потому что нет необходимости в его сгущении с помощью водорода.Третью строчку занимают всеми любимые макароны, они, как известно, приводят к набору массы тела. Это мнение соответствует действительности, но если речь идет о твердых сортах пшеницы, тогда этот продукт очень полезен.Четвертое место занял картофель. Не так давно россияне его не воспринимали и даже побаивались, теперь же он не покидает столы квартир. Но в основном он считается вредным из-за того, что в нем содержится больше количество крахмала, который способствует только отложению лишних килограммов. Но ученые утверждают, что даже пройденный термическую обработку клубень не теряет своих полезных свойств.И на заключительном пятом месте обосновались яйца, которые обвинялись в ишемических болезнях сердца и закупорке сосудов, что приводит к атеросклерозу. Недавние исследования показывают, что холестерин в еде и в крови совершенно не связан. На сегодняшний день наукой официально доказано, что яйца можно и нужно включать в рацион питания, так как в них содержится большое количество необходимого организму человека белка.