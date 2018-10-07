Учёные подтвердили исход евреев из Египта

В древнем лагере кочевников на территории Хирбет эль-Мастаре археологи обнаружили фрагмент подсобного помещения, служившего загоном для скота. Подобные сооружения размером 70 х 50 метров также встречались на Ближнем Востоке. Специалисты намерены расширить зону раскопок, однако вряд ли им удастся найти предметы быта, так как кочевые народы не делали посуду из камня и глины.Если верить библейским событиям, то евреи в Египте прожили 430 лет, потом вместе с Моисеем дошли до горы Синай, получив от Бога за свои старания скрижаль с заповедями. Конечной точкой пути стала земля Иордании, где учёные нашли остатки большого лагеря. Учёные считают, что Библия является сборником подсказок, которые им помогут отыскать тело Моисея.