Учёные пришли к выводу, что люди с каждым поколением становятся глупее

Почему это происходит, умы всего мира выясняют на протяжении более десятка лет, и сегодня рассказывают о первых источниках глобального отупения. Первой причиной является фторированная вода, которую употребляют дети с самого малого возраста. По мнению специалистов, она оказывает влияние на развитие умственных способностей. Установить безопасную дозу фторида для детей специалисты так и не смогли. Не может быть фактически безопасного уровня воздействия этого элемента, он приравнивается по способу накопления к ртути и свинцу.Вторым виновником снижения IQ у населения эксперты считают применение химических веществ (ртути и свинца) при выращивании промышленных культур, и что самое главное, применение этих элементов в вакцинах. Принимая в пищу продукты сельскохозяйственного происхождения, обработанные ранее химикатами, будущие мамы ставят под угрозу развитие своего чада ещё в эмбриональном периоде. Использование вакцинаций содержащих эти тяжёлые металлы напрямую влияют на умственное развитие младенцев.Медики доказали, что принимая продукты содержащие свинец, фторированную воду, ртутные вакцины люди ставят под угрозу своё здоровье до конца жизни, и медленно будут продолжать тупеть с каждым новым поколением.