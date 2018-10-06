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Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения землян

Учёные рассказали о том, что на Марсе существуют опасные зоны для изучения землянами. Эксперты эту тему не могли раскрыть до последнего момента.
Учёные: На Марсе есть зоны опасные для изучения землян

О том, что на Красной планете существует жизнь, предположение существует давно. Некоторые учёные считают, что на Марсе присутствуют остатки органической жизни, но эти микроорганизмы обитают в тех зонах, куда человеку запрещено вмешиваться. Если космический корабль, прибывший с Земли, попадёт в такую область на планете, то земные бактерии могут заразить объекты, уничтожив марсианскую жизнь. По мнению специалистов, нужно разработать технологии, при помощи которых можно будет совершать полёты на Красную планету без риска для её обитаемых зон.

В этом случае может помочь тщательная стерилизация космического корабля перед отправкой на Марс. Причем учёные рекомендуют проводить этот процесс в несколько этапов. Пока не разработаны соответствующие технологии, поэтому риск переноса земных бактерий на Марс очень высок.


 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 21:40

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