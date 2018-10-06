Астрономы: На Сатурне бывают дожди

Учёные проанализировали данные частиц пыли захваченных зондом во время попадания в атмосферу планеты. Химический состав вещества был определён при помощи аппарата ионно-нейтрального масс-спектрометра. В результате специалисты выяснили, что Сатурн захватывает несколько тонн веществ каждую секунду, из них 95 процентов водный лёд, а остальное это силикаты и молекулярный водород. Также были обнаружены частицы органических веществ, состоящих из углеводорода, молекулярного азота, аммиака и углекислых газов.Все эти вещества выпадают на поверхность газового гиганта в основном из кольца D, именно оно играет в формировании химического состава в атмосфере Сатурна главную роль.