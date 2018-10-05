Учёные: Виноград помогает бороться с раком лёгких
Учёные из Университета Женевы установили, что химическое фенольное соединение ресвератрола, находящееся в винограде обладает профилактическим действием против онкологии лёгких. В эксперименте принимали участие лабораторные мышки.
Лабораторному эксперименту подверглись четыре группы белых мышей. Все грызуны были заражены клетками рака лёгких. Первая группа мышей дышала табачным дымом и получала ресвератрол. Вторая группа только получала канцероген табачного дыма. Третья – принимала соединение ресвератрола, а четвёртой не давали ничего.
После обследования всех мышей выяснилось, что у тех, кто получал ресвератрол, опухоль в лёгких стала меньше на 45 %, по сравнению с остальными. Ресвератрол получают из кожуры винограда, он является самым «натуральным» антибиотиком. Раньше исследователи уже проводили опыты при участии данного лекарства и были отмечены положительные результаты при лечении рака желудка, так как его принимали внутрь. А вот при лечении и профилактики онкологии лёгких - это "натуральное" лекарство необходимо принимать вдыхая потому, что действие своё он оказывал непосредственно на зону поражения раковыми клетками.
Лабораторному эксперименту подверглись четыре группы белых мышей. Все грызуны были заражены клетками рака лёгких. Первая группа мышей дышала табачным дымом и получала ресвератрол. Вторая группа только получала канцероген табачного дыма. Третья – принимала соединение ресвератрола, а четвёртой не давали ничего.
После обследования всех мышей выяснилось, что у тех, кто получал ресвератрол, опухоль в лёгких стала меньше на 45 %, по сравнению с остальными. Ресвератрол получают из кожуры винограда, он является самым «натуральным» антибиотиком. Раньше исследователи уже проводили опыты при участии данного лекарства и были отмечены положительные результаты при лечении рака желудка, так как его принимали внутрь. А вот при лечении и профилактики онкологии лёгких - это "натуральное" лекарство необходимо принимать вдыхая потому, что действие своё он оказывал непосредственно на зону поражения раковыми клетками.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:19