Учёные: Виноград помогает бороться с раком лёгких

Лабораторному эксперименту подверглись четыре группы белых мышей. Все грызуны были заражены клетками рака лёгких. Первая группа мышей дышала табачным дымом и получала ресвератрол. Вторая группа только получала канцероген табачного дыма. Третья – принимала соединение ресвератрола, а четвёртой не давали ничего.После обследования всех мышей выяснилось, что у тех, кто получал ресвератрол, опухоль в лёгких стала меньше на 45 %, по сравнению с остальными. Ресвератрол получают из кожуры винограда, он является самым «натуральным» антибиотиком. Раньше исследователи уже проводили опыты при участии данного лекарства и были отмечены положительные результаты при лечении рака желудка, так как его принимали внутрь. А вот при лечении и профилактики онкологии лёгких - это "натуральное" лекарство необходимо принимать вдыхая потому, что действие своё он оказывал непосредственно на зону поражения раковыми клетками.