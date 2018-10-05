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Учёные: Виноград помогает бороться с раком лёгких

Учёные из Университета Женевы установили, что химическое фенольное соединение ресвератрола, находящееся в винограде обладает профилактическим действием против онкологии лёгких. В эксперименте принимали участие лабораторные мышки.
Учёные: Виноград помогает бороться с раком лёгких

Лабораторному эксперименту подверглись четыре группы белых мышей. Все грызуны были заражены клетками рака лёгких. Первая группа мышей дышала табачным дымом и получала ресвератрол. Вторая группа только получала канцероген табачного дыма. Третья – принимала соединение ресвератрола, а четвёртой не давали ничего.

После обследования всех мышей выяснилось, что у тех, кто получал ресвератрол, опухоль в лёгких стала меньше на 45 %, по сравнению с остальными. Ресвератрол получают из кожуры винограда, он является самым «натуральным» антибиотиком. Раньше исследователи уже проводили опыты при участии данного лекарства и были отмечены положительные результаты при лечении рака желудка, так как его принимали внутрь. А вот при лечении и профилактики онкологии лёгких - это "натуральное" лекарство необходимо принимать вдыхая потому, что действие своё он оказывал непосредственно на зону поражения раковыми клетками.


 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 18:19

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