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Кратковременный сон помогает обрабатывать информацию на бессознательном уровне

Исследователи заявили, что кратковременный сон помогает обрабатывать информацию на так называемом бессознательном уровне. По мнению учёных, понимание этого факта может оптимизировать поведение людей в случае достижения определенной цели.
Кратковременный сон помогает обрабатывать информацию на бессознательном уровне

Ученые Бристольского университета провели исследование, которое поможет выяснить, может ли короткий сон обрабатывать бессознательную информацию, а также как это будет влиять на мозговую активность. Эксперты смоги выяснить, что при «коротком отключении» происходит обработка информации, чего индивид сознательно не предполагает. Исследователи в новом эксперименте блокировали поступающую информацию. Эксперты представляли её очень кратко, «маскируя» ее, чтобы она не воспринималась сознательно. Однако информация в любом случае обрабатывалась на подсознательном уровне. В эксперимент привлекли 16 участников различных возрастных групп. Оппонентами выполнялись два задания, обычное и замаскированное. В данном случае люди давали ответы, когда на экране появлялся синий либо красный квадрат. После этого добровольцы 90 минут бодрствовали или дремали, перед тем как продолжить эксперимент.

Медики при этом использовали ЭЭГ, записывающий электрическую деятельность мозга. В данном случае было доказано, что имеется фактор сна, являющийся специфичным для конкретной задачи, который помогает оптимизировать поведение человека, в свою очередь направленное на цель.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 01:00

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