Под Ленинск-Кузнецким Lexus врезался в Honda Fit

Столкновение спровоцировал 48-летний водитель Lexus. Он нарушил скоростной режим, не справился с управлением и врезался в иномарку Honda Fit, стоявшую на правой обочине дороги, куда выехал мужчина.В результате происшествия различные травмы получили два человека, среди которых водитель Lexus. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают обстоятельства, приведшие к аварии.