Под Ленинск-Кузнецким Lexus врезался в Honda Fit
На 33-м километре трассы Ленинск-Кузнецкий — Прокопьевск — Новокузнецк в Кемеровской области произошло столкновение двух иномарок. Происшествие с участием автомобилей Lexus и Honda Fit произошло 4 октября в 16:55.
Столкновение спровоцировал 48-летний водитель Lexus. Он нарушил скоростной режим, не справился с управлением и врезался в иномарку Honda Fit, стоявшую на правой обочине дороги, куда выехал мужчина.
В результате происшествия различные травмы получили два человека, среди которых водитель Lexus. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают обстоятельства, приведшие к аварии.
Столкновение спровоцировал 48-летний водитель Lexus. Он нарушил скоростной режим, не справился с управлением и врезался в иномарку Honda Fit, стоявшую на правой обочине дороги, куда выехал мужчина.
В результате происшествия различные травмы получили два человека, среди которых водитель Lexus. Сейчас сотрудники ГАИ проводят проверку и изучают обстоятельства, приведшие к аварии.
Происшествия
Добавил: Гуляева Татьяна Сегодня, 13:17