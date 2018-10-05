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Эксперты: Метеорный поток Дракониды приближается к Новосибирску

Сотрудник Большого Новосибирского планетария Илья Орлов рассказал, что в период с 6 и по 10 октября невооруженным глазом горожане смогут наблюдать мощнейший метеорный поток Дракониды. Самый пик «звездного дождя» можно будет пронаблюдать 8 октября.
Эксперты: Метеорный поток Дракониды приближается к Новосибирску

По словам Ильи Орлова максимальная видимость метеорного потока начнется уже в эту субботу (6 октября), а закончится в среду (10 число). Метеоры Дракониды являются фрагментами пыли от хвоста знаменитой кометы Джакобини-Циннера, которая была обнаружена 20 декабря 1900 году французским астрономом М. Джакобини, а затем найдена во второй раз немецким астрономом Э. Циннером 23 октября 1913 году. Около месяца назад она максимально близко прошла около Солнца, но ее до сих пор можно видеть через телескоп.

Также ученый отметил, что любоваться данным метеорным потоком можно будет без каких-либо дополнительный приборов, только небо с отсутствием облаков и минимум света от городских фонарей. Пристальное внимание стоит обратить на северную часть неба, именно там наблюдается максимальное количество метеоров – от 200 до 300 метеоров за один час. Самый высокий пик активных метеорных потоков с яркими вспышками и длинными, яркими хвостами ожидается в понедельник, 8 октября, и лучше всего они будут видны в утренние часы.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 13:45

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