Ученые назвали продукты, способные вызывать боль в спине

Красное мясо, обработанные сахара и простые углеводы - все это воспалительные продукты, которые могут повысить уровень внутреннего кортизола. Последний является гормоном, который организм естественно высвобождает, когда человек испытывает стресс, поэтому указанные продукты могут заставить тело реагировать так же, как если бы индивид подвергся стрессу. В итоге это влечет за собой напряженность в различных частях тела, включая спину. Некоторые врачи при обращении пациентов с болями “сажают” их на диету с высоким содержанием белка и низким воспалением, прежде чем прибегать к другим вариантам лечения. У некоторых избыток салатов, белковых батончиков, зеленых напитков или даже газированной воды может вызвать боль и воспаление, и для выяснения причины нередко проводят специальный тест.Некоторые исследователи также утверждают, что причина воспаления номер один у любого человека заключается в том, что он курит. Как и в случае с любой диетой, сосредоточение внимания на противовоспалительных продуктах также может привести к потере веса, что облегчает работу спины и суставов.