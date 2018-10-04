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Уфолог сделал снимки НЛО, вылетающего с поверхности Солнца

Во время просмотров изображений, сделанных NASA, известным тайваньским уфологом Скоттом Уорингом был обнаружен загадочный объект. НЛО имел размеры Земли и вылетал с поверхности Солнца, развивая большую скорость.
Уфолог сделал снимки НЛО, вылетающего с поверхности Солнца

Из светимости объекта можно сделать вывод, что его состав либо материал, не такой как у светила. Данный НЛО является сравнительно огромным, поскольку размеры Земли примерно в 109 раз меньше Солнца. Снимки с вылетающим с поверхности звезды неопознанным объектом сделали специалисты NASA, а также итальянский фотограф, который снимал закат. Он смог обнаружить объект, когда просматривал кадры на большом мониторе. Стоит отметить, что время съемок, осуществлявшихся с объективов NASA и фотографа, совпадает.


Согласно предположениям Уоринга, скорость объекта является приближённой к скорости света. Техническим достижениям землян до этого далеко. Исследователь отмечает, что только древние инопланетяне могли построить космический корабль, которому под силу путешествовать внутри звезды, а также выдерживать огромные температуры.


 
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Наука
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 05:00

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