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Эксперты назвали 5 продуктов, которые делаю диету неэффективной

Эксперты составили список из 5 продуктов, которые делаю диету неэффективной. Также они могут нанести вред человеческому организму, если их употреблять в больших количествах.
Эксперты назвали 5 продуктов, которые делаю диету неэффективной

Несмотря на то, что помидоры богаты клетчаткой и витамином С, их употребление может привести к проблемам со здоровьем. При диете этот овощ лучше заменить на листовую зелень. Одним из самых проблемных продуктов питания является картофель, который содержит лектин. Специалисты советуют значительно снизить потребление данного овоща. В этот список попали арахис и кешью. Если их поедать в большом количестве, это может привести к увеличению роста канцерогенов, а также к появлению раковых клеток.

Кукуруза в состоянии вызвать воспаление суставов и проблемы с кишечником. В красной фасоли большое содержание пептидного гормона, из-за которого людям, желающим сбросить вес, не следует употреблять данную бобовую культуру.


 
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Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 17:10

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