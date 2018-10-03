Эксперты назвали 5 продуктов, которые делаю диету неэффективной

Несмотря на то, что помидоры богаты клетчаткой и витамином С, их употребление может привести к проблемам со здоровьем. При диете этот овощ лучше заменить на листовую зелень. Одним из самых проблемных продуктов питания является картофель, который содержит лектин. Специалисты советуют значительно снизить потребление данного овоща. В этот список попали арахис и кешью. Если их поедать в большом количестве, это может привести к увеличению роста канцерогенов, а также к появлению раковых клеток.Кукуруза в состоянии вызвать воспаление суставов и проблемы с кишечником. В красной фасоли большое содержание пептидного гормона, из-за которого людям, желающим сбросить вес, не следует употреблять данную бобовую культуру.