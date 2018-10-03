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Ольга Бузова анонсировала свой новый альбом «Принимай меня»

Уже в нынешнюю пятницу, 5 октября, ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова презентует новый альбом «Принимай меня», о чем знаменитость сообщила в своем Instagram. Она рассказала поклонникам, что готовила этот альбом с начала года, и каждая песня имеет особое значение и личный смысл.
Ольга Бузова анонсировала свой новый альбом «Принимай меня»

«Каждая строчка это откровения! В этом альбоме я пускаю вас в своё сердце, рассказываю о мыслях и мечтах. О своей любви и переживаниях», - анонсирует свою работу Бузова. Певица объясняет, что в треках этого альбома она расскажет о том, о чем не смогла бы поведать в эфирах или на радио. Ольга Бузова испытывает волнение по поводу предстоящей премьеры и очень надеется, что ее песни найдут отклик в душе слушателей.

Ольга Бузова анонсировала свой новый альбом «Принимай меня»

Бузова пообещала фанатам новую музыку, отличную от той, что звучала из ее уст ранее, обозначив таким образом новый этап в творческой жизни. Звезда телестройки выразила надежду на поддержку своих людей, которые идут с нею за руку уже много лет, и заранее поблагодарила зрителей за любовь и поддержку.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 12:17

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