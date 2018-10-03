Ольга Бузова анонсировала свой новый альбом «Принимай меня»

, - анонсирует свою работу Бузова. Певица объясняет, что в треках этого альбома она расскажет о том, о чем не смогла бы поведать в эфирах или на радио. Ольга Бузова испытывает волнение по поводу предстоящей премьеры и очень надеется, что ее песни найдут отклик в душе слушателей.Бузова пообещала фанатам новую музыку, отличную от той, что звучала из ее уст ранее, обозначив таким образом новый этап в творческой жизни. Звезда телестройки выразила надежду на поддержку своих людей, которые идут с нею за руку уже много лет, и заранее поблагодарила зрителей за любовь и поддержку.