Ольга Бузова анонсировала свой новый альбом «Принимай меня»
Уже в нынешнюю пятницу, 5 октября, ведущая «Дом-2» и певица Ольга Бузова презентует новый альбом «Принимай меня», о чем знаменитость сообщила в своем Instagram. Она рассказала поклонникам, что готовила этот альбом с начала года, и каждая песня имеет особое значение и личный смысл.
«Каждая строчка это откровения! В этом альбоме я пускаю вас в своё сердце, рассказываю о мыслях и мечтах. О своей любви и переживаниях», - анонсирует свою работу Бузова. Певица объясняет, что в треках этого альбома она расскажет о том, о чем не смогла бы поведать в эфирах или на радио. Ольга Бузова испытывает волнение по поводу предстоящей премьеры и очень надеется, что ее песни найдут отклик в душе слушателей.
Бузова пообещала фанатам новую музыку, отличную от той, что звучала из ее уст ранее, обозначив таким образом новый этап в творческой жизни. Звезда телестройки выразила надежду на поддержку своих людей, которые идут с нею за руку уже много лет, и заранее поблагодарила зрителей за любовь и поддержку.
«Каждая строчка это откровения! В этом альбоме я пускаю вас в своё сердце, рассказываю о мыслях и мечтах. О своей любви и переживаниях», - анонсирует свою работу Бузова. Певица объясняет, что в треках этого альбома она расскажет о том, о чем не смогла бы поведать в эфирах или на радио. Ольга Бузова испытывает волнение по поводу предстоящей премьеры и очень надеется, что ее песни найдут отклик в душе слушателей.
Бузова пообещала фанатам новую музыку, отличную от той, что звучала из ее уст ранее, обозначив таким образом новый этап в творческой жизни. Звезда телестройки выразила надежду на поддержку своих людей, которые идут с нею за руку уже много лет, и заранее поблагодарила зрителей за любовь и поддержку.