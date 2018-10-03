Ученые заявили, что от кофеиновой зависимости можно избавиться самостоятельно

Потребление кофеина снижает риск депрессии, предупреждает такие заболевания как диабет, сердечно-сосудистые недуги, болезни Паркинсона и Альцгеймера, а также улучшает память. Однако регулярное потребление этого вещества влияет на химические изменения в мозге, провоцируя сильное привыкание. Люди, привыкшие употреблять кофе, при отказе от напитка могут испытывать признаки отмены в виде депрессии, тревоги, головной боли, раздражительности и тошноты.Специалисты рекомендуют отказываться от кофеина постепенно. Для этого отлично подойдёт зелёный чай, в котором содержатся природные релаксанты, а также женьшень и имбирь. Эти травы приведут в порядок нервную систему. Устранить симптомы абстиненции помогут эфирные масла лаванды и ромашки. С головной болью поможет справиться потребление воды по 8 стаканов в день и пакет со льдом. Также рекомендуется выполнять физические упражнения, они восполнят энергию без приёма стимулятора.