Ученые: Полет на Марс может спровоцировать рак кишечника
Специалисты рассказали об очередной опасности, которую представляют полеты на Марс. Ученые из размещенного в США Джорджтаунского университета выяснили, что продолжительные космические путешествия влияют на активность ЖКТ и в конечном счёте приводят к развитию онкологического заболевания кишечника.
Во многом это связано с обильным галактическим излучением. В качестве эксперимента исследователи облучили низкой дозой радиации тонкий кишечник мышей, вторую группу животных облучили гамма-квантами, а третью не подвергали ни одной из этих процедур. В итоге первая группа грызунов стала чаще страдать от появлений онкологических образований и снижения способности ЖКТ к поглощению питательных веществ. Помимо этого, у них всё чаще стали развиваться клетки со старческим фенотипом.
Ученые сообщили, что доза радиации во время эксперимента оказалась эквивалентной дозе месячного пребывания космонавтов непосредственно в межпланетном пространстве. К сожалению, даже нынешние технологии все еще не способны в полной мере защищать астронавтов от пагубного воздействия космических лучей. Если полёт на Луну ещё можно считать безопасным, то миссия на Красную планету точно нанесёт явный вред здоровью.
Во многом это связано с обильным галактическим излучением. В качестве эксперимента исследователи облучили низкой дозой радиации тонкий кишечник мышей, вторую группу животных облучили гамма-квантами, а третью не подвергали ни одной из этих процедур. В итоге первая группа грызунов стала чаще страдать от появлений онкологических образований и снижения способности ЖКТ к поглощению питательных веществ. Помимо этого, у них всё чаще стали развиваться клетки со старческим фенотипом.
Ученые сообщили, что доза радиации во время эксперимента оказалась эквивалентной дозе месячного пребывания космонавтов непосредственно в межпланетном пространстве. К сожалению, даже нынешние технологии все еще не способны в полной мере защищать астронавтов от пагубного воздействия космических лучей. Если полёт на Луну ещё можно считать безопасным, то миссия на Красную планету точно нанесёт явный вред здоровью.
Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:27