Ученые: Полет на Марс может спровоцировать рак кишечника

Во многом это связано с обильным галактическим излучением. В качестве эксперимента исследователи облучили низкой дозой радиации тонкий кишечник мышей, вторую группу животных облучили гамма-квантами, а третью не подвергали ни одной из этих процедур. В итоге первая группа грызунов стала чаще страдать от появлений онкологических образований и снижения способности ЖКТ к поглощению питательных веществ. Помимо этого, у них всё чаще стали развиваться клетки со старческим фенотипом.Ученые сообщили, что доза радиации во время эксперимента оказалась эквивалентной дозе месячного пребывания космонавтов непосредственно в межпланетном пространстве. К сожалению, даже нынешние технологии все еще не способны в полной мере защищать астронавтов от пагубного воздействия космических лучей. Если полёт на Луну ещё можно считать безопасным, то миссия на Красную планету точно нанесёт явный вред здоровью.