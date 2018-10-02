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Ученые: Полет на Марс может спровоцировать рак кишечника

Специалисты рассказали об очередной опасности, которую представляют полеты на Марс. Ученые из размещенного в США Джорджтаунского университета выяснили, что продолжительные космические путешествия влияют на активность ЖКТ и в конечном счёте приводят к развитию онкологического заболевания кишечника.
Ученые: Полет на Марс может спровоцировать рак кишечника

Во многом это связано с обильным галактическим излучением. В качестве эксперимента исследователи облучили низкой дозой радиации тонкий кишечник мышей, вторую группу животных облучили гамма-квантами, а третью не подвергали ни одной из этих процедур. В итоге первая группа грызунов стала чаще страдать от появлений онкологических образований и снижения способности ЖКТ к поглощению питательных веществ. Помимо этого, у них всё чаще стали развиваться клетки со старческим фенотипом.

Ученые сообщили, что доза радиации во время эксперимента оказалась эквивалентной дозе месячного пребывания космонавтов непосредственно в межпланетном пространстве. К сожалению, даже нынешние технологии все еще не способны в полной мере защищать астронавтов от пагубного воздействия космических лучей. Если полёт на Луну ещё можно считать безопасным, то миссия на Красную планету точно нанесёт явный вред здоровью.


 
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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 20:27

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