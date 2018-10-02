Учёные: Четырёхдневная рабочая неделя повышает продуктивность

Вряд ли многие откажутся от того, чтобы больше времени уделять отдыху и меньше работе. Согласно недавнему исследованию, которое провели специалисты бизнес-школы, функционирующей при Оксфордском университете, рабочая неделя продолжительностью четыре дня способна повысить производительность труда и уровень жизни сотрудников. Эксперты выяснили, что люди, которые отдыхали три дня в неделю, отличались позитивным поведением и повышенной трудоспособностью.Учёные считают, что благодаря трёхдневным выходным люди обретают баланс между личной жизнью и непосредственно работой. Сотрудники предпочитают не тратить время на то, дабы успеть всё и сразу, но при этом трудятся куда более продуктивно.