АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Рестораны быстрого питания стали чаще предлагать детям здоровую пищу
EUR 75.99 USD 65.57
Курс валют на 02.10.2018

Учёные: Четырёхдневная рабочая неделя повышает продуктивность

Учёные выяснили, что четырёхдневная рабочая неделя в состоянии повышать продуктивность граждан. При подобном режиме сотрудники меньше времени затрачивают на прокрастинацию, реализовывая большее количество важных дел.
Учёные: Четырёхдневная рабочая неделя повышает продуктивность

Вряд ли многие откажутся от того, чтобы больше времени уделять отдыху и меньше работе. Согласно недавнему исследованию, которое провели специалисты бизнес-школы, функционирующей при Оксфордском университете, рабочая неделя продолжительностью четыре дня способна повысить производительность труда и уровень жизни сотрудников. Эксперты выяснили, что люди, которые отдыхали три дня в неделю, отличались позитивным поведением и повышенной трудоспособностью.

Учёные считают, что благодаря трёхдневным выходным люди обретают баланс между личной жизнью и непосредственно работой. Сотрудники предпочитают не тратить время на то, дабы успеть всё и сразу, но при этом трудятся куда более продуктивно.


 
Добавить в мои источники Я.Новости
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 18:53

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Италии местный житель запечатлел взлетающий с
Роман Карцев всю жизнь выступал под псевдонимом
Беременную Регину Тодоренко упрекнули за танцы на
«Антидепрессант»: Садальский поздравил Данилко с
Учёные: Четырёхдневная рабочая неделя повышает
«АвтоВАЗ» вводит дополнительную смену для
В Ростове найден фотоаппарат с плёнкой времён ВОВ
Зрители «Дома-2» уже готовятся наблюдать за
Утверждён черновой сценарий «Плохих парней 3»
Промсвязьбанк откроет кредитную линию в 6 млрд
На российском рынке 1 октября стартовали продажи
Ученые установили главную причину смерти мужчин в
Роман Капаклы и Марина Африкантова проводят свой
В Петербурге фасад Эрмитажа могут перекрасить в
Учёные: Всего два месяца занятий йогой помогут
Выход игры KURSK переносится на ноябрь
Хейтеры: Бузова ворует слова для своих песен у
Хейтеры высямеяли Ольгу Бузову за выступление на
В России за август текущего года продали 49 000
Смартфон Nokia получит название 9 PureView
Карина Мишулина рассказала о заработках на
Дженнифер Лопес и Бейонсе вышли на публику в
Ксения Бородина очень гордится своими детьми
Smart представил концепцию городского
Слухи: Костенко и Тарасов готовятся стать
МАЗ планирует начать выпуск микроавтобусов и
Спасатели эвакуируют пассажиров взорвавшегося
В Сети появился обзор на безрамочный смартфон
Раскрыта тайна финального сезона «Игры престолов»
Ученые: Похудеть возможно только лишь силой мысли
Просмотреть все новости