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Жестокое обращение с ребенком оставляет молекулярные «шрамы» в ДНК
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Жестокое обращение с ребенком оставляет молекулярные «шрамы» в ДНК

По словам нового исследования Гарвардского университета, жестокое обращение с детьми может оставить признаки, которые идут даже глубже, чем психологическая травма, физически протравливая себя в ДНК людей. Об этом сообщает The Independent.
Жестокое обращение с ребенком оставляет молекулярные «шрамы» в ДНК

Исследования, основанные на небольшой выборке мужчин, выявили различия в химических методах в генетическом кодексе тех, кто испытал насилие еще будучи ребенком. Ученые изучили химический процесс, названный метилированием в ДНК, используя образцы спермы, и обнаружили заметные различия, которые, как оказалось, отличают жертв. Мало того, что эти данные свидетельствуют о долгосрочном физическом воздействии травмы, наличие этих изменений в клетках спермы говорит о том, что ее наследие может даже передаваться между поколениями. Травма действительно влияет на поведение травмированных людей. Это часто делает их подавленными, сопровождаясь посттравматическим стрессовым расстройством, и эти психические состояния влияют на то, как “жертвы” воспитывают и влияют на детей, считают эксперты.

Метилирование представляет собой процесс, посредством которого структура, называемая метильной группой, добавляется к нити ДНК и может действовать как “диммер-переключатель” на генах. Хотя исследования этого процесса все еще находятся в зачаточном состоянии, ученые считают, что на них влияют такие условия, как жизненный опыт и физическая среда. Однако обширные эксперименты на мышах предположили, что, поражая клетки спермы, метилирование может передать проблемы со здоровьем потомству.

Некоторые результаты от мышей показали, что ранние стрессоры влияют на следы на сперме, а затем, в свою очередь, они воздействуют на здоровье потомства, в частности, создавая своего рода тревожное поведение. В выборке из 34 мужчин, все из которых принимали участие в долгосрочном исследовании, 22 подверглись жестокому обращению с детьми. В пределах этих образцов они идентифицировали 12 областей ДНК, которые последовательно поражались некоторой степенью “затемнения” метилирования в жертвах насилия.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 08:23

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