Ученые: Диеты Йо-йо повышают риски ранней смерти от инсульта или сердечного приступа

Как выяснили исследователи из Южной Кореи, именно из-за ускоренных способов сбрасывания веса повышается вероятность инсульта и сердечного приступа. Также отмечается, используют подобные диеты многие знаменитости, включая Леди Гагу, Кристина Агилеру, Мэрайю Кэри, Джессику Симпсон и Келли Осборн.Участники экспериментов ученых, обладали нормальными показателями здоровья по всем направлениям, причем добровольцев насчитывалось 6748773 человек. Результаты показали, что после начала эксперимента, примерно через пять с половиной лет, умерли 54785 оппонентов, перенесли инсульт 22498, а 21452 прошли через сердечный приступ.Благодаря исследованиям удалось выявить корреляцию между колебаниями веса и плохим здоровьем, только не доказана причинно-следственная связь. Эксперты определили опасность от диет Йо-йо, выраженную предрасположенностью к жировым отложениям вокруг внутренних органов. Данный факт увеличивает риск диабета второго типа и заболеваний сердца, при этом все связано с быстрым колебанием веса.