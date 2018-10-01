Ученые: Физические упражнения помогают очистить организм от токсинов
Организм может избавиться от белковых токсичных соединений, которые накапливают мышечные ткани, при помощи обычных физических упражнений. Информация опубликована в издании MedicalXpress.
Авторы исследования рассказали, наиболее часто дисфункцией мышечных тканей страдают люди в преклонном возрасте, а также те, у кого поражен седалищный нерв. Специалисты провели опыты на грызунах, подтвердившие, что все связано с нарушением аутофагии. Данный процесс представлен деградацией поврежденных элементов клетки, а также накоплением внутри нее токсичных соединений.
Как показали эксперименты на мышах, у животных с высоким уровнем физической активности перед поражением седалищного нерва в течение месяца отмечался высокий уровень аутофагии. Ученые отметили, процесс ауотофагии действительно поддерживается физической активностью, что способствует избавлению организма от содержания токсичных белков.
Авторы исследования рассказали, наиболее часто дисфункцией мышечных тканей страдают люди в преклонном возрасте, а также те, у кого поражен седалищный нерв. Специалисты провели опыты на грызунах, подтвердившие, что все связано с нарушением аутофагии. Данный процесс представлен деградацией поврежденных элементов клетки, а также накоплением внутри нее токсичных соединений.
Как показали эксперименты на мышах, у животных с высоким уровнем физической активности перед поражением седалищного нерва в течение месяца отмечался высокий уровень аутофагии. Ученые отметили, процесс ауотофагии действительно поддерживается физической активностью, что способствует избавлению организма от содержания токсичных белков.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:01