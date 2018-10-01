Ученые: Физические упражнения помогают очистить организм от токсинов

Авторы исследования рассказали, наиболее часто дисфункцией мышечных тканей страдают люди в преклонном возрасте, а также те, у кого поражен седалищный нерв. Специалисты провели опыты на грызунах, подтвердившие, что все связано с нарушением аутофагии. Данный процесс представлен деградацией поврежденных элементов клетки, а также накоплением внутри нее токсичных соединений.Как показали эксперименты на мышах, у животных с высоким уровнем физической активности перед поражением седалищного нерва в течение месяца отмечался высокий уровень аутофагии. Ученые отметили, процесс ауотофагии действительно поддерживается физической активностью, что способствует избавлению организма от содержания токсичных белков.