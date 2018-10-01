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Ученые: Физические упражнения помогают очистить организм от токсинов

Организм может избавиться от белковых токсичных соединений, которые накапливают мышечные ткани, при помощи обычных физических упражнений. Информация опубликована в издании MedicalXpress.
Ученые: Физические упражнения помогают очистить организм от токсинов


Авторы исследования рассказали, наиболее часто дисфункцией мышечных тканей страдают люди в преклонном возрасте, а также те, у кого поражен седалищный нерв. Специалисты провели опыты на грызунах, подтвердившие, что все связано с нарушением аутофагии. Данный процесс представлен деградацией поврежденных элементов клетки, а также накоплением внутри нее токсичных соединений.

Как показали эксперименты на мышах, у животных с высоким уровнем физической активности перед поражением седалищного нерва в течение месяца отмечался высокий уровень аутофагии. Ученые отметили, процесс ауотофагии действительно поддерживается физической активностью, что способствует избавлению организма от содержания токсичных белков.


 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 21:01

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