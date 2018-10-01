Эксперты перечислили действенные советы для качественного сна

По словам специалистов, нижеперечисленные советы помогут полностью избавиться от бессонницы. Речь идет и об улучшении общего самочувствия в постоянном режиме.Проверьте свои гормоныДля начала специалист рекомендует пройти тест на уровень мелатонина в медицинском центре. Низкие его показатели связаны с депрессией и ускорением процесса старения организма. Насколько хорошо поглощается или выделяется гормон также может сильно зависеть от освещения, сезонности и времени отхода ко сну. При обнаружении дефицита следует начать практиковать глубокое дыхание, медитацию. Обязательным условием является отключение мобильных устройств, телевизора.Потребление вишен и финиковДля восполнения вышеуказанного показателя нужно потреблять продукты, содержащие магний, неплохим решением являются финики и вишни, которые при этом успокаивают нервную систему. И самое главное - нужно ложиться спать как можно раньше, при пробуждении не задерживаясь в кровати.Массирование челюстиЛюди, у которых проблемы со сном, часто скрипят зубами, что напрягает мышечную составляющую. Для противодействия этому на углу челюстной кости следует делать небольшие круговые движениях как можно глубже в течение 30 секунд пять раз в день.Регулировка дыханияЭксперт отмечает, что дыхание имеет первостепенную роль в процессе засыпания. Таким образом нужно делать глубокие вдохи для расслабления нервной системы.10-минутная поза йогиПоза касается поднимания ног вверх с касанием к стене. Движение растягивает и снимает усталость с задней части ног и оживляет позвоночник с нервной системой.Просмотр поднимающих настроение передачНепременно нужно находить время для просмотра комедий и других аналогичных программ в начале вечера. Смех способствует выработке окситоцина - гормона счастья, который помогает расслабиться и укрепляет иммунную систему.Ежедневные прогулкиДля полноценного сна непременно нужен свежий воздух и двигательная активность. Естественный свет необходим для увеличения производства серотонина и мелатонина.