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Эксперты перечислили действенные советы для качественного сна

Эксперты представили вниманию 8 выигрышных способов для получения качественного сна. Издание Dailymail сообщило о рекомендациях экспертов.

Эксперты перечислили действенные советы для качественного сна


По словам специалистов, нижеперечисленные советы помогут полностью избавиться от бессонницы. Речь идет и об улучшении общего самочувствия в постоянном режиме.

Проверьте свои гормоны

Для начала специалист рекомендует пройти тест на уровень мелатонина в медицинском центре. Низкие его показатели связаны с депрессией и ускорением процесса старения организма. Насколько хорошо поглощается или выделяется гормон также может сильно зависеть от освещения, сезонности и времени отхода ко сну. При обнаружении дефицита следует начать практиковать глубокое дыхание, медитацию. Обязательным условием является отключение мобильных устройств, телевизора.

Потребление вишен и фиников

Для восполнения вышеуказанного показателя нужно потреблять продукты, содержащие магний, неплохим решением являются финики и вишни, которые при этом успокаивают нервную систему. И самое главное - нужно ложиться спать как можно раньше, при пробуждении не задерживаясь в кровати.

Массирование челюсти

Люди, у которых проблемы со сном, часто скрипят зубами, что напрягает мышечную составляющую. Для противодействия этому на углу челюстной кости следует делать небольшие круговые движениях как можно глубже в течение 30 секунд пять раз в день.

Регулировка дыхания

Эксперт отмечает, что дыхание имеет первостепенную роль в процессе засыпания. Таким образом нужно делать глубокие вдохи для расслабления нервной системы.

10-минутная поза йоги

Поза касается поднимания ног вверх с касанием к стене. Движение растягивает и снимает усталость с задней части ног и оживляет позвоночник с нервной системой.

Эксперты перечислили действенные советы для качественного сна


Просмотр поднимающих настроение передач

Непременно нужно находить время для просмотра комедий и других аналогичных программ в начале вечера. Смех способствует выработке окситоцина - гормона счастья, который помогает расслабиться и укрепляет иммунную систему.

Ежедневные прогулки

Для полноценного сна непременно нужен свежий воздух и двигательная активность. Естественный свет необходим для увеличения производства серотонина и мелатонина.


 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 12:22

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