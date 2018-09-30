Андрей Черкасов и Венцеслав Венгржановский попали в аварию

Ходили слухи, что молодой человек попал в психиатрическую больницу, не сумев справиться с тяжелыми условиями реальной жизни, однако далеко не все верили в это. Одни считали, что он просто устал от медийности, а потому уехал на край света и зажил новой жизнью. Другие же уверяли, что у Венца огромные планы на будущее, а потому после реалити-шоу он окунулся в работу настолько, что не имел времени на администрирование собственной странице в соцсетях.Интрига была раскрыта несколько недель назад, когда Венгржановский появился в городских квартирах для съемки в одном из ток-шоу телестройки. Он поведал о себе много новой информации, а также заявил, что обратно в периметр не вернется, поскольку нашел достойную работу, которой посвящает все свое время.И, судя по всему, парень действительно не врал и у него действительно есть занятие, что на днях подтвердил Андрей Черкасов, с некоторых пор занимающий пост ведущего телепроекта «Дом-2», однако продолжающий вести различные мероприятия в не рабочее время.Так, по словам «бравого офицера», на днях он должен был выступить в Воронеже, где соведущим у него стал бы Венцеслав, но когда они вместе добирались до места назначения, то попали в аварию.К счастью, никто не получил серьезных повреждение, о чем молодые люди рассказали в Прямом эфире Instagram, пожаловавшись лишь на то, что машине потребуется серьезный ремонт.