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Андрей Черкасов и Венцеслав Венгржановский попали в аварию

На протяжении долгого времени зрители «Дом-2» не знали, куда подевался один из самых популярных участников телепроекта Венцеслав Венгржановский, который после ухода за ворота пропал в буквальном смысле слова.

Андрей Черкасов и Венцеслав Венгржановский попали в аварию


Ходили слухи, что молодой человек попал в психиатрическую больницу, не сумев справиться с тяжелыми условиями реальной жизни, однако далеко не все верили в это. Одни считали, что он просто устал от медийности, а потому уехал на край света и зажил новой жизнью. Другие же уверяли, что у Венца огромные планы на будущее, а потому после реалити-шоу он окунулся в работу настолько, что не имел времени на администрирование собственной странице в соцсетях.

Интрига была раскрыта несколько недель назад, когда Венгржановский появился в городских квартирах для съемки в одном из ток-шоу телестройки. Он поведал о себе много новой информации, а также заявил, что обратно в периметр не вернется, поскольку нашел достойную работу, которой посвящает все свое время.

И, судя по всему, парень действительно не врал и у него действительно есть занятие, что на днях подтвердил Андрей Черкасов, с некоторых пор занимающий пост ведущего телепроекта «Дом-2», однако продолжающий вести различные мероприятия в не рабочее время.

Андрей Черкасов и Венцеслав Венгржановский попали в аварию


Так, по словам «бравого офицера», на днях он должен был выступить в Воронеже, где соведущим у него стал бы Венцеслав, но когда они вместе добирались до места назначения, то попали в аварию.

К счастью, никто не получил серьезных повреждение, о чем молодые люди рассказали в Прямом эфире Instagram, пожаловавшись лишь на то, что машине потребуется серьезный ремонт.


 
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ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:34

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