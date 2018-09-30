Ученые РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида

По словам астронома Бориса Шустова, астероид пройдет на таком значительном расстоянии, что его даже невозможно будет увидеть в любительские средства наблюдения. Для науки имеют важное значение лишь те тела, которые приближаются к Земле на расстояние около 20 тысяч километров, а приближение объектов на расстояние в миллионы километров — рядовое событие для астрономов. Тем более, что на расстоянии 380 тысяч километров от планеты постоянно пролетает другое интересное тело — Луна.До этого в NASA сообщили о приближении крупного астероида SP1. По данным сотрудников космического агентства, его длина составляет от 70 до 160 метров, что больше Биг-Бена или лондонского колеса обозрения.