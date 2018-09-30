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Ученые РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида

Ученые Института астрономии РАН (Российской академии наук) оценили опасность приближающегося к Земле астероида SP1. Объект никак не угрожает планете, поскольку пройдет в 6 миллионах километров, а его приближение является рядовым событием.

Ученые РАН оценили опасность приближающегося к Земле астероида


По словам астронома Бориса Шустова, астероид пройдет на таком значительном расстоянии, что его даже невозможно будет увидеть в любительские средства наблюдения. Для науки имеют важное значение лишь те тела, которые приближаются к Земле на расстояние около 20 тысяч километров, а приближение объектов на расстояние в миллионы километров — рядовое событие для астрономов. Тем более, что на расстоянии 380 тысяч километров от планеты постоянно пролетает другое интересное тело — Луна.

До этого в NASA сообщили о приближении крупного астероида SP1. По данным сотрудников космического агентства, его длина составляет от 70 до 160 метров, что больше Биг-Бена или лондонского колеса обозрения.


 
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Наука
Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 18:41

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