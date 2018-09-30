Ученые рассказали о продлевающих жизнь продуктах

В исследовании приняли участие 447 000 человек, авторы изучили их рацион и пришли к выводу, что долголетию и крепкому здоровью человека способствуют продукты, содержащие в себе углеводы. По мнению ученых ими могут быть фрукты (яблоки и бананы), каши и цельнозерновой хлеб.В целом, эксперты выяснили, что углеводный баланс в организме дает возможность мобилизовать клетки для обороны вредоносных бактерий и вирусов, а организм сохранить здоровым на долгие годы.