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Ученые рассказали о продлевающих жизнь продуктах

Американские ученые провели исследования и выявили список продуктов, которые помогут человеку прожить дольше. Результаты опубликованы в научных журналах.

Ученые рассказали о продлевающих жизнь продуктах


В исследовании приняли участие 447 000 человек, авторы изучили их рацион и пришли к выводу, что долголетию и крепкому здоровью человека способствуют продукты, содержащие в себе углеводы. По мнению ученых ими могут быть фрукты (яблоки и бананы), каши и цельнозерновой хлеб.

В целом, эксперты выяснили, что углеводный баланс в организме дает возможность мобилизовать клетки для обороны вредоносных бактерий и вирусов, а организм сохранить здоровым на долгие годы.


 
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Наука
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 18:46

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