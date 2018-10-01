Ученые рассказали, почему насекомые едят партнеров после спаривания

На первом месте по поеданию сексуальных партнеров оказалась самка богомола, однако, как утверждает автор книги, самцы не всегда оказываются в желудке своей невесты. Каждый третий жених выпускается в целости и сохранности на волю, такое явление характерно для всех видов животных, которые лакомятся себе подобными сородичами. А вот самцы азиатского богомола и вовсе приловчились такому поведению, которое спасает им жизнь, в итоге среди их вида каннибализм практически сведен на «нет». Причина, по которой самка съедает своего партнера после спаривания, кроется в физиологии данного вида. Даже после смерти у самца брюшная полость производит непроизвольные сокращения, которые способствуют успешному оплодотворению.Второе место занимает австралийская вдова, она съедает маленьких представителей своего вида, среди которых есть особи без половых органов. Такие пауки вынуждены спариваться очень необычным способом – он переворачивает брюшко и помещает его на лицо партнерши, чтобы она собрала все семя. После таких не простых брачных игр австралийская вдова обнимает партнера всеми лапками, впрыснув в него свой желудочный сок, съедает его «свернувшиеся» внутренности. Такой каннибализм позволяет собрать максимальное количество семени у самца австралийского богомола, что в разы увеличивает шансы на успешное оплодотворение.На третьем месте оказались представители банановых слизней (Ariolimax). Эти особи являются обладателями набора как женских, так и мужских половых органов, то есть они гермафродиты. Проблема их спаривания заключается в том, что стенки влагалища оказываются достаточно тугими, и не каждый слизень может освободить свой мужской половой орган из его «заключения». Спустя несколько часов спаривания один партнер вынужденно отгрызает половой орган другого, а иначе они оба могут погибнуть от голода. Ученые считают, что подобный вариант спаривания является естественным отбором. Если слизень после спаривания смог сохранить все органы на своих местах, тогда он является самым сильным из своего вида.