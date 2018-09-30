Экшн от третьего лица Minecraft: Dungeons выйдет в следующем году

Как заявил Маркус Перссон, основатель Mojang и лидер команды разработчиков, новую версию Minecraft можно представить, как современную вариацию Diablo, где можно делать новые постройки самостоятельно, а так же спасать персонажей открытого мира.Одновременно в игре смогут быть задействованы как один, так и четыре человека. При этом кооперативному режиму разработчики отдают большее предпочтение, в нем у игроков гораздо больше пространства и возможностей доступа к открытому миру. Есть намек в трейлере и на добавление нового режима - «рейд на босса», но более подробного его содержания еще не представлено.Также отмечается, о трейлере положительно отозвались фанаты в соцсетях. Не исключается, что Minecraft: Dungeons будет лидером среди игр 2019 года.