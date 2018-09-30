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Экшн от третьего лица Minecraft: Dungeons выйдет в следующем году

Как информировали разработчики, жанр игры будет построен на приключенческом экшне с видом от третьего лица, назвали создатели игру - Minecraft: Dungeons. Дизайн и стиль игры выдержан в лучшем качестве сюжетов подземельных игр, похожих на Diablo.
Экшн от третьего лица Minecraft: Dungeons выйдет в следующем году


Как заявил Маркус Перссон, основатель Mojang и лидер команды разработчиков, новую версию Minecraft можно представить, как современную вариацию Diablo, где можно делать новые постройки самостоятельно, а так же спасать персонажей открытого мира.

Одновременно в игре смогут быть задействованы как один, так и четыре человека. При этом кооперативному режиму разработчики отдают большее предпочтение, в нем у игроков гораздо больше пространства и возможностей доступа к открытому миру. Есть намек в трейлере и на добавление нового режима - «рейд на босса», но более подробного его содержания еще не представлено.


Также отмечается, о трейлере положительно отозвались фанаты в соцсетях. Не исключается, что Minecraft: Dungeons будет лидером среди игр 2019 года.


 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 17:32

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