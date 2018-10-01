Медики: При первых признаках простуды помогут шесть целебных напитков

Для заболевшего человека важно как можно больше пить. Благодаря жидкости инфекции не задерживаются в полости рта и желудке, очищая от отходов клетки при борьбе с вирусами.Самый эффективный метод избавиться от кашля и першения в горле – употребление теплого молока, смешанного с минеральной водой. Жидкости смешиваются равными частями из теплого молока и подогретой щелочной минеральной воды. Данный напиток способствует отхождению мокроты и снижает болезненные ощущения.Рекомендуют специалисты пить напиток из шиповника. При простуде он снабжает организм витамином С, а так же дает желчегонный и мочегонный эффекты.Еще одним напитком представлен клюквенно-брусничный морс. Как рассказали эксперты, действует он как противовоспалительное и мочегонное средство. Присутствует также определенные бактерицидные свойства. Так же отмечается, если возникла необходимость быстро согреться, незаменимым для человека окажется глинтвейн.Помимо прочего, при простуде поможет компот из состава сухофруктов. В сушеных фруктах сохраняется большинство ценных и важных микроэлементов. Данным отваром активизируется иммунная система при борьбе с атакующими вирусами.