Медики: При первых признаках простуды помогут шесть целебных напитков
При наступлении сезона простуд, медики всегда советуют включать в рацион ежедневного питания продукты, которые укрепляют здоровье, а так же напитки подобного содержания. На первых этапах проявления простудных заболеваний, терапевтами рекомендуется обильное питье, так можно способствовать быстрому «вымыванию» токсинов и патогенов из организма.
Для заболевшего человека важно как можно больше пить. Благодаря жидкости инфекции не задерживаются в полости рта и желудке, очищая от отходов клетки при борьбе с вирусами.
Самый эффективный метод избавиться от кашля и першения в горле – употребление теплого молока, смешанного с минеральной водой. Жидкости смешиваются равными частями из теплого молока и подогретой щелочной минеральной воды. Данный напиток способствует отхождению мокроты и снижает болезненные ощущения.
Рекомендуют специалисты пить напиток из шиповника. При простуде он снабжает организм витамином С, а так же дает желчегонный и мочегонный эффекты.
Еще одним напитком представлен клюквенно-брусничный морс. Как рассказали эксперты, действует он как противовоспалительное и мочегонное средство. Присутствует также определенные бактерицидные свойства. Так же отмечается, если возникла необходимость быстро согреться, незаменимым для человека окажется глинтвейн.
Помимо прочего, при простуде поможет компот из состава сухофруктов. В сушеных фруктах сохраняется большинство ценных и важных микроэлементов. Данным отваром активизируется иммунная система при борьбе с атакующими вирусами.
Для заболевшего человека важно как можно больше пить. Благодаря жидкости инфекции не задерживаются в полости рта и желудке, очищая от отходов клетки при борьбе с вирусами.
Самый эффективный метод избавиться от кашля и першения в горле – употребление теплого молока, смешанного с минеральной водой. Жидкости смешиваются равными частями из теплого молока и подогретой щелочной минеральной воды. Данный напиток способствует отхождению мокроты и снижает болезненные ощущения.
Рекомендуют специалисты пить напиток из шиповника. При простуде он снабжает организм витамином С, а так же дает желчегонный и мочегонный эффекты.
Еще одним напитком представлен клюквенно-брусничный морс. Как рассказали эксперты, действует он как противовоспалительное и мочегонное средство. Присутствует также определенные бактерицидные свойства. Так же отмечается, если возникла необходимость быстро согреться, незаменимым для человека окажется глинтвейн.
Помимо прочего, при простуде поможет компот из состава сухофруктов. В сушеных фруктах сохраняется большинство ценных и важных микроэлементов. Данным отваром активизируется иммунная система при борьбе с атакующими вирусами.
Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 03:31