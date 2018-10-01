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Эксперты раскрыли 8 секретов быстрого похудения

Египетские эксперты раскрыли 8 секретов быстрого похудения и избавления от вредных привычек. По их мнению, поведение человека мешает достичь желаемых параметров, а если избавиться от негативного воздействия, то хорошей формы можно достичь довольно быстро.

Эксперты раскрыли 8 секретов быстрого похудения


Диетологи советуют перед началом приема пищи подождать 5 минут и убедиться в реальном голоде. Вполне вероятно, что человеку достаточно выпить стакан воды и пропустить прием пищи. Не исключен вариант, что желание перекусить является лишь жаждой.

Если организм дает понять, что ему действительно необходима пища, то необходимо убрать смартфон, книгу и все, что отвлекает внимание. Также это касается включенного телевизора.

В пище необходима клетчатка, в особенности это касается нерастворимых волокон, которые не являются источником энергии, но играют важную роль в пищеварении и помогают избавиться от лишнего веса. Использование китайских палочек позволит меньше съесть продуктов и быстрее ощутить чувство сытости.

Кроме того, еду необходимо разжевывать 20 раз. По данным ученых, мозг получает сигнал о наполненности желудка через 20 минут, и за это время можно съесть много лишней пищи. При сервировки стола следует отказаться от больших тарелок, поскольку это спровоцирует съесть больше пищи. Лучшим вариантом является посуда диаметром 20-24 сантиметра.

Внимание следует уделить и цвету кухни. Считается, что красный цвет вызывает стресс и человек будет больше есть. Лучше всего окрасить стены и мебель в белые или пастельные оттенки.

Напоследок диетологи советуют отказаться от приобретения колбас, сахаросодержащих продуктов, консервов, а заменить их на здоровую пищу. Лучше всего подойдут овощи и фрукты, выращенные на своем огороде.


 
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Добавил: Сергей Сидорин Сегодня, 01:31

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