Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему приведет увлечение виртуальной реальностью

«Правда в том, что человечество непосредственно связано с Землей, именно её реальностью. «Полный сенсорный пакет» не может быть воспроизведен даже при большом желании, никакая подделка не заменит существующего в действительности мира. Уход от от всего это просто губителен для людей - важно понять это пока не поздно».

Эксперты раскрыли подробности увлечения виртуальной реальностью, объяснив, к чему может привести создаваемый техническими средствами мир. По словам специалистов, кажущийся рай является прямой дорогой к психиатрическим заболеваниям.По словам специалистов, виртуальная реальность - это термин, используемый для описания любой ложной realis, которая создается искусственно. Несмотря на кажущиеся перспективы, эта игра таит в себе много опасностей, с учетом расширения возможностей.Главная суть кажущегося рая заключается в безграничности создании мира, в котором ограничением является лишь индивидуальное человеческое творчество или воображение. Но если человечество начнет эволюционировать в «сенсорных отшельников», живущих в темных шкафах, взаимодействующих исключительно с нефизическими существами в интернете, это может привести к трагическим последствиям.Последствия виртуального раяНедавние исследования показали, что людям жизненно необходим физический контакт с внешним миром, что лежит в основе генетики человеческого вида. Отсутствие этого фактора может привести к возникновению психологических проблем и заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и слабоумие.Эксперты заявляют на этот счет: