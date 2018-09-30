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Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему приведет увлечение виртуальной реальностью
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Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему приведет увлечение виртуальной реальностью

Эксперты раскрыли подробности увлечения виртуальной реальностью, объяснив, к чему может привести создаваемый техническими средствами мир. По словам специалистов, кажущийся рай является прямой дорогой к психиатрическим заболеваниям.

Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему приведет увлечение виртуальной реальностью


По словам специалистов, виртуальная реальность - это термин, используемый для описания любой ложной realis, которая создается искусственно. Несмотря на кажущиеся перспективы, эта игра таит в себе много опасностей, с учетом расширения возможностей.

Главная суть кажущегося рая заключается в безграничности создании мира, в котором ограничением является лишь индивидуальное человеческое творчество или воображение. Но если человечество начнет эволюционировать в «сенсорных отшельников», живущих в темных шкафах, взаимодействующих исключительно с нефизическими существами в интернете, это может привести к трагическим последствиям.

Рай или болезнь: Эксперты рассказали, к чему приведет увлечение виртуальной реальностью


Последствия виртуального рая

Недавние исследования показали, что людям жизненно необходим физический контакт с внешним миром, что лежит в основе генетики человеческого вида. Отсутствие этого фактора может привести к возникновению психологических проблем и заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и слабоумие.

Эксперты заявляют на этот счет:
«Правда в том, что человечество непосредственно связано с Землей, именно её реальностью. «Полный сенсорный пакет» не может быть воспроизведен даже при большом желании, никакая подделка не заменит существующего в действительности мира. Уход от от всего это просто губителен для людей - важно понять это пока не поздно».


 
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Общество / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 13:43

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