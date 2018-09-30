Учёные: Летучие мыши являются переносчиками опасных бактерий

Она может вызвать появление довольно тяжёлых болезней у скота и людей. Американскими и британскими исследователями проводились наблюдения в Перу, а также в Белизе. Учёные сделали в результате вывод, что летучие мыши являются переносчиками бактерий, очень опасных для людей. Симптомом заболевания является появление высокой температуры. Она сопровождается непрекращающейся лихорадкой. После этого возможно развитие гепатита, эндокардита, лимфаденита. В 90 процентах случаев после этого наблюдается летальный исход. Учёным стало известно, что 67 процентов исследованных мышей являлись разносчиками опасных болезней. Это в основном касается самцов. Отмечались также ряд случаев у самок, которые не имели детей.Согласно предположениям специалистов, вампиры для человека стали опасными не сами по себе. В свою очередь они пострадали от укусов различных заражённых клещей и мух. В их организмах после этого стали развиваться определённые негативные изменения.