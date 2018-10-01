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Ученые: Фундаментальные «строительные кирпичики» прибыли на Землю из космоса

Профессор из Гавайского университета Эндрю М. Тернер с группой астрономов провел исследование, и выяснил, что «строительные кирпичики» прибыли на Землю из космического пространства. Результаты опубликованы в научных изданиях.

Ученые: Фундаментальные «строительные кирпичики» прибыли на Землю из космоса


Ключевым элементом «строительных кирпичиков» являются фосфаты, и до недавнего времени ученые немного знали о них, хотя они выступают в роли фундамента в строении всех живых существ на клеточном уровне. Если энергия в клетках не сможет самовоспроизводиться, то жизнь на Земле остановится. Астрономы из Гавайского университета в городе Маноа провели собственные исследования и могут с уверенностью заявить, что фосфат мог быть создан далеко за пределами голубой планеты, и был доставлен на нее с кометами или метеоритными дождями в самом начале ее существования. Через определенный отрезок времени основа фосфатов – фосфор вошел в состав молекул живых клеток на Земле.

Еще одни выводы, которые были сделаны учеными, это то, что дифосфорная кислота с фосфатами являются ключевыми компонентами «строительных кирпичиков», которые входят в состав хромосом, а они в свою очередь носят генетическую информацию и входят в состав ДНК. Фосфолипиды клеточных мембран и аденозинтрифосфаты выступают в роли носителей энергии в клетках, и образуют самовоспроизведение материала, который происходит во всем живом.

Ученые провели аналоги с вакуумом в камерах, где имитируется космические условия, в ходе эксперимента им удалось пронаблюдать формирование фосфоросодержащих окислений, такие формирования могли образовываться на кометах с ледяным покрытием.


 
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Добавил: Шведова Александра Сегодня, 00:01

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