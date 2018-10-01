Ученые: Фундаментальные «строительные кирпичики» прибыли на Землю из космоса

Ключевым элементом «строительных кирпичиков» являются фосфаты, и до недавнего времени ученые немного знали о них, хотя они выступают в роли фундамента в строении всех живых существ на клеточном уровне. Если энергия в клетках не сможет самовоспроизводиться, то жизнь на Земле остановится. Астрономы из Гавайского университета в городе Маноа провели собственные исследования и могут с уверенностью заявить, что фосфат мог быть создан далеко за пределами голубой планеты, и был доставлен на нее с кометами или метеоритными дождями в самом начале ее существования. Через определенный отрезок времени основа фосфатов – фосфор вошел в состав молекул живых клеток на Земле.Еще одни выводы, которые были сделаны учеными, это то, что дифосфорная кислота с фосфатами являются ключевыми компонентами «строительных кирпичиков», которые входят в состав хромосом, а они в свою очередь носят генетическую информацию и входят в состав ДНК. Фосфолипиды клеточных мембран и аденозинтрифосфаты выступают в роли носителей энергии в клетках, и образуют самовоспроизведение материала, который происходит во всем живом.Ученые провели аналоги с вакуумом в камерах, где имитируется космические условия, в ходе эксперимента им удалось пронаблюдать формирование фосфоросодержащих окислений, такие формирования могли образовываться на кометах с ледяным покрытием.