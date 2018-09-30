Эксперты назвали ТОП-6 самых необходимых предметов для поездки по бездорожью

Первым и, по мнению многих, наиболее важным предметом для поездки по бездорожью называют лопату. Специалисты утверждают, что если автомобиль застрял, лопата очень пригодится для его освобождения. Подложки из специальных композитных материалов также помогут в этом случае, предотвратив буксовку. Домкрат тоже является предметом первой необходимости в условиях бездорожья. Неизвестно, имеются ли в почве какие-либо острые объекты, в связи с чем наличие домкрата действительно может спасти. Далее эксперты назвали буксировочный трос. В случае, когда предыдущие предметы не помогли, данный предмет будет незаменим.Последними, но не по важности, эксперты называли специализированные предметы, которые могут найтись далеко не у каждого водителя. Первым из таких предметов являются цепи на колеса. Они могут существенно повысить сцепление автомобиля с дорогой. Электрическая лебедка также найдется не у многих, хотя и представляет собой чрезвычайно полезное устройство.