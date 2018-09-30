Лера Кудрявцева рассказала о некоторых странностях во время беременности
Лера Кудрявцева, которая стала в 47 лет во второй раз мамой, вскоре после рождения своей дочки приступила к работе. Ведущая в рамках нового выпуска телепрограммы «Секрет на миллион» рассказала о некоторых странностях во время своей беременности.
Также Кудрявцева поделилась тем, как выбирала имя для своего ребёнка. Знаменитость рассказала, что вынашивая ребенка, она очень много ела. Вследствие этого Кудрявцева поправилась на 30 кг. Ещё телеведущая рассказала о своих предпочтениях, а также странностях. Оказалось, что ей во время беременности нравился запах рельсов и клея. Также она иногда лакомилась мелом.
Телеведущая отметила, что ожидая рождения дочери, супруги свой выбор остановили на двух именах. В свою очередь будущие родители договорились, что если дочка будет похожа на маму, её назовут Алисой. Если схожесть будет больше с папой, тогда малышка получит имя Мария. Родившаяся 13 августа девочка, оказалась в итоге копией Игоря Макарова. Вследствие этого родители сразу начали называть ее Машей.
Также Кудрявцева поделилась тем, как выбирала имя для своего ребёнка. Знаменитость рассказала, что вынашивая ребенка, она очень много ела. Вследствие этого Кудрявцева поправилась на 30 кг. Ещё телеведущая рассказала о своих предпочтениях, а также странностях. Оказалось, что ей во время беременности нравился запах рельсов и клея. Также она иногда лакомилась мелом.
Телеведущая отметила, что ожидая рождения дочери, супруги свой выбор остановили на двух именах. В свою очередь будущие родители договорились, что если дочка будет похожа на маму, её назовут Алисой. Если схожесть будет больше с папой, тогда малышка получит имя Мария. Родившаяся 13 августа девочка, оказалась в итоге копией Игоря Макарова. Вследствие этого родители сразу начали называть ее Машей.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:48