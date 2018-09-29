Эксперты: Травяной чай с мелиссой помогает справиться с осенним стрессом

Специалисты отмечают, что такой чай обладает массой преимуществ. Он понижает возбудимость нервной системы, снимает симптомы тахикардии, головокружения, а также других проблем со здоровьем. Это отличная панацея от менструальных болей, которая обладает антибактериальными, противовирусными свойствами. Отвар рекомендован при рвотных рефлексах, гастрите, тошноте. Он имеет седативное действие против мучающей бессонницы. Растение в данном случае особенно эффективно в сочетании с ромашкой. Чтобы приготовить средство в домашних условиях, в заварочный чайник нужно положить пучок свежих листьев либо столовую ложку засушенной мелиссы, залив 75 миллилитрами кипятка. Емкость накрывается полотенцем, настаивается 10-12 минут. Настой потом процеживается, а также пьется горячим.Чтобы приготовить отвар используют ту же дозировку состава, только с литром воды, кипятя 10 минут на медленном огне. Напиток можно пить через аналогичный промежуток времени. Осенью с наступлением простудного сезона лучше употреблять чай с мелиссой, так как этот период характеризуется стрессовым состоянием, быстрыми сменами настроения.